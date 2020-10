VENEZIA L'orsa Jj4 potrà continuare a scorrazzare in Trentino. L'ha deciso il Tar, accogliendo in sede collegiale la richiesta dell'Enpa di sospendere l'ordinanza con cui la Provincia di Trento aveva disposto la cattura e la reclusione dell'animale, responsabile dell'aggressione a due cacciatori, padre e figlio, lo scorso 22 giugno sul monte Peller. L'udienza per la discussione di merito è stata fissata per il 22 ottobre. Nel frattempo il presidente Maurizio Fugatti ha revocato l'altro provvedimento con cui, il 27 agosto, aveva prescritto «la rimozione di orsi pericolosi per l'incolumità e la sicurezza pubblica», demandando piuttosto al Corpo forestale il monitoraggio delle aree di Andalo e Dimaro Folgarida fino al 30 novembre. La decisione è stata assunta dopo l'apertura di un'inchiesta da parte della Procura. «Laddove non sta arrivando il buon senso, ci stanno pensando le carte dei giudici», commenta il ministro Sergio Costa (in foto), che di fronte alla libertà almeno temporanea dell'esemplare che ha ribattezzato Gaia, torna a chiedere a Fugatti di limitarsi a far applicare i radiocollari: «Vogliamo che Papillon (M49, ndr.) e gli altri due orsi detenuti siano liberi. Il mio è un appello al presidente della Provincia, visto che basterebbe un tratto di penna». (a.pe.)

