VENEZIA L'incognita Covid pende sull'insediamento delle commissioni in Consiglio regionale. Una quarantina di neo-eletti sarà sottoposta questa mattina a un nuovo screening, ma intanto sono già quattro gli assenti annunciati a Palazzo Ferro Fini. Oltre ai noti contagiati Giuseppe Pan (Lega) e Joe Formaggio (Fratelli d'Italia), si tratta di un soggetto risultato negativo anche al tampone molecolare, ma tuttora febbricitante, nonché di un'esponente positiva al test rapido, ora in attesa di conferma diagnostica. La conferenza dei capigruppo, convocata per oggi dal presidente Roberto Ciambetti, dovrà così definire anche la possibilità di svolgere le sedute da remoto, in previsione di nuove quarantene. Ad ogni modo solo una commissione è stata rinviata: la sesta, cioè quella della Cultura, è slittata a martedì. Ma qui il virus non c'entra. Il problema è la presidenza, che lo zaiano Fabrizio Boron riterrebbe troppo magra rispetto alla Sanità. L'arrivo di altri colleghi potrebbe però convincerlo ad accettare. Per il resto, sarebbero invece confermate le anticipazioni. Lo zaiano Luciano Sandonà al Bilancio, la zaiana Silvia Rizzotto al Territorio, il leghista Marco Andreoli alla Caccia, il dem Andrea Zanoni al Controllo e la zaiana Sonia Brescacin alla Sanità. Per gli alleati meloniani e berlusconiani si prevedono solo strapuntini da segretari. (a.pe.)

