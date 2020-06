IL CASO

VENEZIA Venezia, Torino, Genova: l'effetto del Covid-19 si abbatte sul Nord Italia, in modo particolare sul capoluogo veneto per quanto riguarda l'occupazione. Sono queste le città più colpite dalla pandemia a livello economico. Lo rivela uno studio di Cerved realizzato per Anci, l'associazione nazionale dei Comuni, monitorando i settori maggiormente impattati nelle città metropolitane del Paese. Nel biennio 2020-2021, i 14 territori presi in esame rischiano di perdere in termini di fatturato dai 244 ai 320 miliardi di euro, cifre che si avvicinano alla metà del totale nazionale.

L'analisi ipotizza due scenari: il primo senza ulteriori chisure (soft), e il secondo con altre chiusure forzate (hard). Nel caso soft le città metropolitane perderebbero quest'anno l'11,8% dei ricavi, con un rimbalzo nel 2021 del 10,2% che tuttavia non riporterebbe i fatturati ai livelli del 2019 (-2,8%). Nel caso hard, la caduta dei ricavi sarebbe maggiore (-16,4%), con un gap più ampio rispetto al 2019 (-4,3%). Nel 2020 la città più colpita in termini percentuali risulta essere Torino (-14,4% e -20,2%), seguita da Venezia (13,8% e 19,2%), Genova (12,5% e 17,9%), Cagliari (12,4% e 18,2%), Messina (-12,4% e -17,7%), Napoli (-12% e -17,5%), Firenze (-12% e -17,2%) e Palermo (-12% e -17,1%), che però nello scenario peggiore è, insieme a Venezia, quella che chiuderà il 2021 con lo scarto maggiore sul 2019 (-5,7%). E poi Roma (-11,8% e -16%), Bologna (-11,2% e -15,8%), Milano (-11% e -15,4%), Reggio Calabria (-11% e -16%), Bari (-10,6% e -15,1%), Catania (-9,4% e -13,2%).

In termini assoluti, invece, le maggiori perdite di fatturato nel biennio riguarderebbero Milano (da 74 a 97,6 miliardi), dunque Roma (da 63,2 a 82,4), Torino (da 26 a 34), Bologna e Napoli (entrambe da 15,4 a oltre 20), Firenze (da 13,5 a 17,7), Genova (da 9,2 a 12,5) e Venezia (da 9 a 11,7). La città con la più alta quota di fatturato in ambiti in cui è difficile rispettare le norme di distanziamento, legati alla mobilità o con un forte calo dell'export, è Torino (44,7%), seguita da Firenze (37,6%) e Venezia (35,7%), che in tema occupazione è quella più esposta allo shock, con 73.500 dipendenti nelle attività a maggiore impatto (42,6%). Paradossalmente Milano, con quasi 307.000 dipendenti a rischio, risulta ultima (29%).

Infine, lo studio segnala quali siano i settori che subiranno il maggior calo di fatturato. Venezia risentirà del calo della domanda turistica: -0,8 miliardi nell'alberghiero e -0,4% nel trasporto passeggeri per vie d'acqua interne.

Luca Bagnoli

