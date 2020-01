Venezia, l'apripista: «Qui il pugno di ferro è servito»

COSÌ A VENEZIA

VENEZIA Un'altra città che da sempre soffre la maleducazione dei padroni di cani è Venezia. La battaglia contro chi abbandona sul selciato le cacche dei loro amici a quattro zampe risale agli anni Ottanta e poi ripresa nei primi anni Duemila, ma non sempre la determinazione nell'applicare le regole ha seguito l'impulso di chi le norme le aveva scritte. Nel 2016 l'amministrazione del sindaco Luigi Brugnaro ha poi portato la sanzione a 300 euro nei confronti dei padroni incivili.

«I cittadini stanno raccogliendo molto, ma molto più di una volta - spiega il comandante della Polizia Locale veneziana, Marco Agostini - ma c'è ancora chi non raccoglie le deiezioni del proprio cane, sarebbe sciocco negarlo. Noi facciamo una decina di multe l'anno di questo tipo, di solito su segnalazioni di cittadini in certe zone e con personale in borghese. Quando ci vedono in divisa, invece raccolgono tutti».

Il Comune ha alzato le multe del 600 per cento e la gente sta più attenta. Adesso, a causa della mancanza di cestini nelle calli, c'è il problema di chi abbandona i sacchetti con le cacche. Ma almeno il giorno dopo questi possono essere raccolti dai netturbini senza sporcarsi. A Venezia, quasi sempre, i cani che sporcano sono quelli lasciati liberi dai loro padroni.

«Facciamo qualche multa anche per i cani senza guinzaglio - prosegue - e ne fanno un po' anche le guardie zoofile dell'Oipa. A Venezia, c'è da dire che ci sono tanti cani di piccola taglia. Esistono i maleducati, ma rispetto ad anni fa in cui le calli erano un percorso di guerra, i cani sono cresciuti come numero, ma le cacche sono diminuite». (m.f.)

