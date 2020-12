IL CASO

VENEZIA Il Papa dimette dallo stato clericale un prete veneziano per istigazione all'odio e abuso di potestà. Dopo un percorso durato quasi due anni, tra indagini e una procedura penale extragiudiziale, Papa Francesco ha ridotto lo scorso 7 dicembre allo stato laicale don Massimiliano D'Antiga, con decisione suprema e inappellabile. Il Santo Padre ha ravvisato la colpevolezza dell'ex rettore della chiesa di San Zulian e amministratore della parrocchia di San Salvador, due chiese situate nel cuore di Venezia, a due passi da Piazza San Marco e Rialto.

Il sacerdote è stato dichiarato reo di istigazione alla rivalità, all'odio e alla disobbedienza, lesione illegittima della buona fama, abuso della potestà ecclesiastica, e di inosservanza del dovere di conservare sempre la comunione con la Chiesa, del dovere dei chierici di condurre una vita semplice e del distacco dai beni e dell'obbligo di astenersi da ciò che è sconveniente e alieno dallo stato clericale, con la speciale gravità implicata dalla necessità di prevenire o riparare gli scandali.

LE DENUNCE

La vicenda, che per mesi ha diviso la comunità cattolica nel cuore di Venezia, scoppia l'8 dicembre 2018, anche per alcune denunce fatte da un parrocchiano, Alessandro Tamborini, con la riorganizzazione delle parrocchie della cosiddetta Area Marciana come polo di progressiva unificazione pastorale, e il rifiuto di don D'Antiga di trasferirsi nella vicina Basilica di San Marco, dove avrebbe dovuto esercitare il ministero sacerdotale come cappellano corale, ossia dedicarsi quotidianamente alla celebrazione della messa, del sacramento della penitenza e alla direzione spirituale, servizio per il quale egli stesso, in più occasioni, in precedenza, si era detto portato.

Avrebbe inoltre continuato a seguire il gruppo dei genitori con un figlio in cielo, nella stessa chiesa di San Zulian, a cento metri dalla Basilica di San Marco, dove abitualmente si ritrovano. In questo modo veniva consentito il necessario riassetto pastorale della zona, con cui tre parrocchie e due rettorie venivano affidate ad un solo parroco coadiuvato da un aiuto pastorale, con la presenza di alcuni presbiteri ultrasettantacinquenni.

MANIFESTAZIONI

Questa prima disobbedienza di don D'Antiga suscitò notevole clamore a Venezia, anche per pubbliche manifestazioni e le numerose lettere di sostegno di un gruppo di fedeli, inviate sia al Patriarcato che alla Santa Sede. Il 15 dicembre 2018 ci fu un lungo incontro, alla presenza del vicario generale, del vicario per la pastorale e di un allora del tutto sconosciuto Enrico Di Giorgi: un fedele che poi è finito indagato come il Corvo della Curia di Venezia con una serie di lettere diffamatorie firmate Fra Tino, tese a screditare la comunità ecclesiale veneziana.

Il patriarca Francesco Moraglia chiese al sacerdote di trascorrere un periodo di tre mesi in una comunità sacerdotale presso una casa religiosa, non distante da Venezia, dove avrebbe goduto di un competente aiuto psicologico e spirituale, così che potesse ritornare alla vita e al ministero sacerdotale nel presbiterio diocesano. Don Massimiliano rifiutò con rabbia anche questo precetto ma il patriarca, per stemperare i toni, decise di non procedere con sanzioni canoniche di alcun tipo. Rifiuto che l'ex prete espresse anche in altri successivi incontri.

Venne quindi aperta una prima indagine della Diocesi, affidata a un giudice istruttore non della Chiesa veneziana, per avere una visione chiara dell'intera vicenda, anche su eventuali motivazioni pregresse che avevano condotto al rifiuto di don D'Antiga, tanto più che c'era stata la necessità di consegnargli due precetti cautelativi, connessi alla materia economica, per indirizzarlo a uno stile sacerdotalmente appropriato (18 febbraio 2017 e 26 marzo 2018). L'istruttore ha sentito, alla presenza di un notaio di causa, 24 testimoni e raccolto 250 pagine di materiale documentario, ad iniziare da quello relativo al tempo della formazione in seminario, ai primi anni di ministero a Mestre e a Burano, e al successivo ministero a Venezia. Arrivato alla Santa Sede il fascicolo è stato approfondito e ha dato origine a una procedura penale extragiudiziale, un vero e proprio processo con ulteriori 36 testimoni e i chiarimenti di D'Antiga, con un fascicolo di oltre 400 pagine. Prima della sentenza, lo scorso giugno, la Santa Sede aveva fatto un ultimo tentativo di ravvedimento del prete, promuovendo un nuovo incontro in Patriarchio, a cui è seguita la trasmissione degli atti al Papa da parte della congregazione del Clero per la decisione finale.

Daniela Ghio

