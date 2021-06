Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTO PUBBLICOVENEZIA Il tempo ballerino ha allentato un poco la pressione turistica su Venezia e il Lido, così la domenica è filata via tra le solite difficoltà di imbarco per i passeggeri diretti alle isole e anche nei traghetti (canal Grande e Giudecca) ma senza situazioni critiche. Insomma, una giornata drammatica come quella di sabato con sei aggressioni ai danni degli equipaggi di Actv, l'azienda di trasporto pubblico locale, non...