L'INAUGURAZIONE

VENEZIA Viviamo un momento storico legato a doppio filo ad un'emergenza di cui non si conoscono i confini. Un periodo tuttavia in cui si sta pensando al futuro, analizzando i punti più o meno positivi nell'ambito dell'università e della ricerca. E tra i gap più evidenti, in Italia, spicca una percentuale di laureati inferiore rispetto a quella di altri Paesi europei.

L'INTERVENTO

Queste le riflessioni al centro dell'intervento della neo ministra dell'Istruzione e della Ricerca, Maria Cristina Messa, intervenuta ieri in collegamento durante la cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico 2020-21 dell'Università Ca' Foscari di Venezia. «Perché vogliamo più laureati? I discorsi che anche il premier Draghi ha tenuto alle Camere, lo rendono evidente. Abbiamo bisogno ha detto la ministra di competenze trasversali che devono servire agli obiettivi che riguardano la transazione ecologica, digitale, la sostenibilità in senso lato, l'economia circolare. Vi sono una serie di impellenze rese ancor più necessarie dal Covid. Per cui anche il nostro mondo della formazione deve trovare delle vie innovative». Altro aspetto, messo in luce da Messa, quello del finanziamento della ricerca pubblica. Nei confronti della quale si investe ancora molto poco («oggi sull'università siamo all'1,4% circa. È grazie alla ricerca che abbiamo ottenuto il commovente risultato di un vaccino a neanche un anno dall'esordio della pandemia»). Ecco allora che Next Generation Eu rappresenta «un'occasione unica per incrementare tale investimento che ci permetta di raggiungere obiettivi migliori». Ma a questo bisogna affiancare il tema urgente di nuove riforme dal punto di vista legislativo. Tema familiare alla ministra, già rettrice alla Milano-Bicocca.

L'ATTRATTIVITÀ

«Il terzo punto riguarda l'internazionalizzazione, una dimensione che dobbiamo riacquisire poiché culturalmente ce ne siamo allontanati. L'attrattività che oggi abbiamo sugli studenti stranieri, in Italia, è bassa, del 5,6%. Modelli come quello di Ca' Foscari? Penso possano essere da esempio per altre università». Tra le argomentazioni, anche l'aspetto occupazionale, «punto di congiuntura fra formazione e ricerca. Non dobbiamo semplicemente dare nozioni ma trasmettere ai giovani aspetti che riguardano la cultura in generale». Uno degli obiettivi che Messa si propone di perseguire nel corso del proprio mandato è l'interdisciplinarietà. Oltre a quello di rendere attrattiva l'università per gli studenti delle superiori, «vero capitale umano su cui lavorare con il ministro dell'Istruzione Bianchi». Con il quale ragionare anche sulla parità di trattamento e di genere per aumentare le percentuali delle studentesse interessate alle lauree scientifiche.

Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

