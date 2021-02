VENEZIA Il leghista Roberto Ciambetti è il nuovo coordinatore della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali e delle province autonome italiane. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto è stato eletto ieri con voto unanime a Roma. Suoi vice saranno Piero Mauro Zanin (Friuli Venezia Giulia) ed Emma Petitti (Emilia Romagna). La conferenza ha dato mandato a Ciambetti di intervenire presso il premier Mario Draghi e la ministra Maria Stella Gelmini, affinché venga posta particolare e sollecita attenzione ai ristori per le attività economiche nelle zone arancioni . Inoltre è stato chiesto di sviluppare un'azione congiunta con i presidenti delle Regioni, per affrontare la situazione epidemiologica ed economica in atto.

«L'ultimo veneto a ricoprire questo ruolo, una trentina d'anni or sono, fu Umberto Carraro ha spiegato Ciambetti e sono conscio delle aspettative che sono state riposte in me: la situazione, sia sul fronte della pandemia come in quello dell'economia, è delicatissima e richiede il massimo impegno comune. I dati sulla pandemia non lasciano presagire nulla di buono e dobbiamo tutti essere consci della gravità della situazione. Come mi è stato chiesto mi attiverò immediatamente con il Governo per accelerare al massimo i ristori e contestualmente cercherò di sviluppare una azione comune con i presidenti delle Giunte regionali».

