LA RIPARTENZA

VENEZIA Venezia si prepara a riaprire al mondo della cultura. La Fondazione Musei civici ha infatti annunciato che a metà mese, in occasione del Carnevale, Palazzo Ducale e il museo Corner torneranno ad essere visitabili. Con la classificazione in zona gialla anche bar e ristoranti, con la clamorosa eccezione del Caffè Florian in piazza San Marco, si preparano a voltare definitivamente pagina per ridare nuovo ossigeno al centro storico lagunare. Sembra così superata la polemica scatenata dal fatto che il sindaco Luigi Brugnaro, nella fase più acuta dell'epidemia, aveva ipotizzato la riapertura solo ad aprile.

LA SVOLTA

«Stiamo definendo le date in questi giorni - spiega Mariacristina Gribaudi, presidente della Fondazione Musei civici di Venezia - l'idea potrebbe essere quella di aprire proprio giovedì 11 (giovedì grasso), magari proseguendo nel fine settimana tra il 13 e il 14 quando, da quello che ci hanno detto gli albergatori, ci saranno diverse persone che arriveranno in città». Quello della ripartenza, con i locali che riaprono domani, è un segnale decisivo per rivedere piazza San Marco un po' affollata. E il fatto che le prenotazioni alberghiere stiano crescendo alimenta anche un comprensibile ottimismo. «La nostra speranza - aggiunge Gribaudi - è di poter lavorare anche nei fine settimana, quando soprattutto le famiglie, libere da impegni di lavoro e di studio, potranno spostarsi nei nostri musei. Per prima cosa apriremo Palazzo Ducale e il museo Correr, in un secondo tempo sarà la volta del museo del vetro e poi, se le richieste lo permetteranno, anche altri spazi come, ad esempio, la casa di Goldoni».

Anche le Gallerie dell'Accademia da venerdì sera hanno fatto scattare il piano di rientro. «Stiamo ultimando gli ultimi lavori necessari per accogliere al meglio i turisti - precisa il direttore Giulio Manieri Elia - Per quanto ci riguarda le Gallerie dell'Accademia riapriranno lunedì 8 febbraio. Il primo giorno ci sarà l'orario ridotto, fino alle 14, e poi da martedì a venerdì la chiusura è fissata alle 19.15. Certo, anche noi speriamo che ci sia la possibilità di lavorare nei fine settimana, quando la gente ha più tempo per ammirare le opere. In generale va detto che la riapertura dei musei potrà aiutare non solo gli appassionati d'arte, ma anche le varie attività commerciali, penso ad esempio ai bar ed ai ristoranti, che hanno faticato parecchio in questi mesi».

Sul fronte della terraferma va segnalata la riapertura del Museo del 900 da mercoledì 3 per ora per tre giorni alla settimana. Ufficializzati anche gli orari di apertura dell'M9: mercoledì 3 e giovedí 4 dalle 10 alle 18, mentre venerdì l'M9 sarà visitabile dalle 12 alle 20.

LA POLEMICA

Chi invece non ne vuol sapere di accendere le luci del suo locale è Marco Paolini, amministratore delegato di Sacra, società che gestisce il celebre Caffè Florian. «Dov'è il Governo, che cosa stanno combinando? Ogni giorno - dice Paolini - ci costa 10mila euro, è una situazione drammatica. Senza spostamenti tra le regioni, senza turismo, con i veneziani che non sono mai venuti, se non quando era gratis, gli incassi sarebbero di 6-700 euro al giorno, di cosa stiamo parlando?». In ballo, al Florian, ci sono 75 dipendenti: «Non apriamo - aggiunge Paolini - il demanio vuole i soldi, i ristori non arrivano, ricordo che ci hanno dato 120mila euro su 6,5 milioni di perdita, il 2%, è normale non avere regole per ridurre i canoni delle concessioni? Piazza San Marco è deserta gli aerei non arrivano e gli hotel son chiusi». L'amministratore se la prende con il Governo, a tutti i livelli: «Demanio, ministri, sindaco, come si fa a chiedere affitti a chi è chiuso?». Zona arancio, gialla o altro non fa differenza: «Sulla complessità hanno creato un caos, non ci possono governare così, hanno invertito le cose. A rischio sono i dipendenti, diciamocelo chiaramente, se noi soci perdiamo gli investimenti, cadiamo in piedi, ma a rimetterci sono loro. Stiamo cercando di congelare la società per salvare il loro lavoro. Mi fa male vedere queste persone a 5-600 euro al mese grazie alla cassa integrazione».

Gianpaolo Bonzio

(ha collaborato

Tomaso Borzomì)

© RIPRODUZIONE RISERVATA