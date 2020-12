VENEZIA Francesco Gasparini era un medico in pensione ed era ritornato in corsia da volontario, a fianco dei colleghi, per combattere il nemico invisibile: è morto, ieri, a 67 anni per coronavirus nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. E Mirano piange una vittima illustre della pandemia.

Francesco Gasparini era in pensione da circa tre anni, dopo aver a lungo lavorato negli ospedali dell'ex Ulss 13, tra la sua Mirano e Dolo, ma come molti non aveva mai smesso il camice, proseguendo nel lavoro che per lui era soprattutto una passione e un modo per aiutare le persone. Lo aveva fatto in libera professione e quando il Covid aveva fatto la sua comparsa, a inizio anno, non aveva esitato ad accettare la proposta di tornare in corsia usufruendo della finestra di chiamata per i medici in congedo e rimettendosi a disposizione della sanità in questo momento delicato e difficile. Durante le ondate del coronavirus aveva prestato servizio al Civile di Venezia e anche se non era in prima linea, a diretto contatto con i pazienti Covid, il virus in questa seconda ondata lo ha colpito non lasciandogli scampo.

Gasparini era risultato positivo e da circa un mese le sue condizioni si erano aggravate: ricoverato prima a Dolo, è stato poi trasferito all'Angelo dove è spirato ieri pomeriggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

