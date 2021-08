Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Fosse per Unioncamere Veneto, il Green pass nelle aziende sarebbe già una realtà. Dice il presidente Mario Pozza (in foto): «Dobbiamo essere più realisti del re. Se questo strumento ci permette di avere più mobilità e più vita sociale, è bene che lo sfruttiamo. È inutile nascondersi dietro la scusa che così il barista o il ristoratore, come sento dire in queste ore, finisce per fare il guardiano. Meglio fare questa verifica...