I CONTAGI

VENEZIA A fine maggio il tanto sperato contagio-zero era realtà. Sembrava la fine di un incubo e ci si raccontava (e raccomandava) di una maggiore attenzione da tenere comunque in estate e con la riapertura della scuola. In quei giorni, e per circa un mese e mezzo, fino a metà luglio, il bollettino regionale di Azienda Zero nel Veneziano lo si guardava distrattamente e le variazioni leggere - un singolo caso, tutt'al più cinque nei giorni nerissimi - erano considerate un'appendice necessaria al fatto di rivedere le stelle dopo una primavera d'angoscia. Il brusco risveglio era arrivato con un bollettino del 16 luglio: 30 nuovi casi, tutti d'un colpo. Anticamera di quanto sta accadendo ora con il Veneziano che da territorio (quasi) Covid-free si è trovato a essere il più colpito da quest'inizio di seconda ondata.

La certificazione è arrivata ieri: +83 casi in ventiquattr'ore. La provincia maggiormente colpita del Veneto. Treviso, seconda con 41 casi, ne ha meno della metà. Ed è un incremento costante: 91 casi alle 17 del primo ottobre, 69 il 3 ottobre e 62 il 30 settembre. A pesare sul Veneziano i tanti casi esplosi all'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia dove il virus sarebbe entrato dall'esterno con un paziente arrivato negativo che si era poi positivizzato durante la prima notte (sarebbero una trentina, 24 certificati tra pazienti e operatori socio sanitari) e la situazione delle ditte esterne che lavorano in appalto a Fincantieri a Porto Marghera. In questo caso la positività è per la maggior parte diffusa tra i lavoratori bengalesi che vivono assieme anche fuori orario di lavoro e si contagiano in condizioni familiari. Ma la cosa preoccupa al punto che ieri l'Ulss 3 Serenissima ha convocato nella propria sede i rappresentanti della comunità bengalese per stilare un protocollo d'intesa con il quale andare a cercare i positivi a domicilio.

COMELICO

Dalla laguna alle Dolomiti, il quadro resta scuro. Avrebbe compiuto 74 anni proprio ieri lo storico macellaio di Santo Stefano di Cadore, Alberto Pomarè Doch, morto la sera prima del suo compleanno all'ospedale di Belluno, dove era ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid. L'uomo, fragile per patologie cardiache, si è ritrovato senza difese nel focolaio più grande della provincia e non ha avuto scampo. È la seconda vittima di quel maxi-contagio che continua a crescere. Anche ieri a fronte di 32 nuove positività emerse in provincia, 6 erano ancora riferite ai tre comuni del Comelico (Santo Stefano, San Pietro e Comelico Superiore).

E ieri è scattato l'allarme anche alla caserma Salsa, del Settimo Reggimento alpini di Belluno. Un giovane caporal maggiore è finito nel reparto di Malattie Infettive: aveva la febbre ed era positivo al Covid. Nelle prossime ore scatteranno i tamponi a una ventina di militari dell'Esercito italiano. Si tratta di alpini considerati contatti stretti dalla Usl 1 di Belluno: ragazzi che hanno condiviso con lui il servizio di guardia in questo fine settimana o gli spazi negli uffici.

POLESINE

In Polesine, quattro studenti positivi in tre classi diverse, tutti con contagi risultati esterni all'ambito scolastico, ma con ricadute non banali per l'organizzazione dell'istituto che si trova a fare i conti con l'isolamento domiciliare per 14 giorni di circa una trentina di professori su un totale di 130. Ed ecco che, allora, è scattata la didattica a distanza, la Dad, come in tempi di lockdown, sia per le tre classi in isolamento, che per altre che si sono trovate buchi nell'orario. Succede ad Adria, all'Istituto alberghiero intitolato a Giuseppe Cipriani, il fondatore dell'Harry's Bar.

