Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA È stato realizzato da una ditta padovana il sistema di prenotazione online delle vaccinazioni in Veneto. Il portale implementato da Azienda Zero è stato acquisito dalla Sinapsi Informatica di Monselice, con una spesa di 462.380 euro e per la durata di un anno. Al momento, infatti, il periodo stimato di utilizzo va dallo scorso 1° aprile al 31 marzo del prossimo anno. L'acquisto è avvenuto con una procedura rapida: il servizio...