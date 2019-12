Venezia e Oderzo sott'acqua, due slavine nel Bellunese

MALTEMPO

VENEZIA Ancora acqua alta a Venezia, due slavine nel Bellunese e la città di Oderzo (Treviso) è finita pesantemente sott'acqua per la terza volta in poco più di 6 mesi. E la protezione civile del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla per i bacini di alcuni fiumi fino alle 14 di oggi.

A Venezia sarà un Natale con l'acqua alta. Una condizione che la città è costretta a sopportare in maniera quasi ininterrotta da più di un mese. Ieri la marea che di prima mattina ha toccato quota 120 centimetri sul medio mare di Punta della Dogana, è rimasta a livelli elevati per un paio d'ore a causa del vento forte. Per oggi è previsto il passaggio di un'ultima perturbazione, che potrebbe portare a 130 centimetri alle 7.35. Il Centro maree prevede ancora acque alte sia per la Vigilia che per il giorno di Natale, anche se su valori minori: martedì 120/125 e mercoledì 105/110. Che la situazione stia sfiancando la città e i residenti - vittime di previsioni azzardate da siti meteo non competenti - è sotto l'occhio di tutti. E non c'è pace nemmeno per la spiaggia di Jesolo: ieri mattina le onde hanno creato nuova erosione sulla zona della pineta. Situazione critica sul versante fiumi anche in Friuli dove piove a dirotto e il mare non riceve con rischio allagamento a San Michele al Tagliamento.

SPIAGGE EROSE

Danni sono stati registrati nell'entroterra ma anche a Bibione con la piena del fiume Tagliamento, con la conseguente tracimazione del canale scolmatore Cavrato. Per oggi sono previste altre precipitazioni con ingrossamento del fiume. Non va meglio lungo il Lemene che ha allagato la zona della Madonnina della pescheria, dietro al municipio di Portogruaro e le cavane a Sindacale di Concordia Sagittaria.

Due slavine ieri pomeriggio hanno tenuto i soccorritori della provincia di Belluno con il fiato sospeso. La prima, attorno alle 16, ha interessato la pista Padon 2 nel comune di Rocca Pietore. Fortunatamente l'impianto era già chiuso. I soccorritori hanno bonificato la superficie escludendo la presenza di coinvolti. Verso le 18 una seconda valanga ha interessato la strada del Passo Valparola, tra i territori comunali di Livinallongo del Col di Lana e Cortina d'Ampezzo, investendo tre pulmini occupati dai soli conducenti. Il distacco è avvenuto 250 metri circa più in alto, con un fronte di 200 metri, ed è finito sulla strada dove transitavano tre pulmini investiti su un lato. Nessuno ha fortunatamente riportato conseguenze.

TREVISO

Nel Trevigiano, Oderzo è finita pesantemente sott'acqua per la terza volta in poco più di 6 mesi. Allagato il centro storico e numerose frazioni. Cittadini e residenti sono infuriati, ma la sindaca Maria Scardellato ribatte: «Il piano acque ha individuato gli interventi da fare ma servono 10 milioni che non abbiamo». Problemi anche a Preganziol, Carbonera, Breda di Piave e San Biagio per case con l'acqua alla porta e fossati al punto di tracimazione. Una frana ha costretto a chiudere la strada di Collagù a Pieve di Soligo.

