VENEZIA Può un sindacato con un numero di iscritti che si conta sulle dita delle mani paralizzare con uno sciopero i trasporti di una città come Venezia? Una città che ha bisogno dei mezzi pubblici come l'acqua che si beve e l'aria che si respira, essendo la mobilità con mezzi privati (almeno nella città storica) una faccenda per pochi, soprattutto d'inverno quando muoversi in barca è quantomeno scomodo e difficoltoso. È accaduto lunedì, con un'adesione del 73 per cento fra i circa 3mila e 50 dipendenti di Actv nonostante i sindacati confederali e autonomi avessero revocato la proclamazione a metà della scorsa settimana per sfruttare l'apertura di un tavolo istituzionale in Prefettura. Tutti meno uno, perché il piccolo Cub ha proseguito per la sua strada e quasi tutti i lavoratori gli sono andati dietro. Con gli utenti esasperati e inviperiti, che non comprendono più le ragioni della vertenza, anche se inizialmente le avevano appoggiate.

Questione di perdita di rappresentatività, come dice l'assessore alle società partecipate del Comune di Venezia, Michele Zuin, o come affermano nei corridoi del Comune, semplicemente l'occasione colta per scioperare, visto che quello di domani (sciopero generale nazionale) non sarebbe stato possibile farlo, avendone già uno programmato?

Comunque sia andata, adesso la situazione a Venezia è arrivata a un punto di stallo, con la società che gestisce il servizio (Actv) che pone il problema della rappresentatività ai sindacati e questi ultimi che ricordano come Comune e Prefettura abbiano atteso ben 11 mesi prima di affrontare la questione. Dietro tutto questo, infatti, c'è una vertenza che si trascina da un anno, con un contratto integrativo cancellato e una serie di aggravi nel lavoro lamentati dai dipendenti, i quali si sono trovati anche ad affrontare l'ira di cittadini e turisti per la riduzione del servizio causata dal calo degli incassi rovinoso causa covid.

«Non so più con chi parlo e che affidabilità hanno quelli che parlano con me - commenta laconico il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto - se vengono smentiti il giorno dopo, a cosa serve questo sindacato? Questa la domanda che mi faccio».Gli fa eco l'assessore Zuin. «Ma con chi stiamo trattando? In agosto - dice - abbiamo fatto un accordo ed è stato bocciato da un referendum con una maggioranza inequivocabile, adesso dicono che ritirano lo sciopero e poi lo fanno. Non so se questi sindacati hanno ancora la fiducia dei lavoratori e quanto possano rappresentarli anche su eventuali nuovi accordi». Di toni simili anche il punto di vista dell'azienda. «Oggi c'è un chiaro scollamento tra i sindacati e quello che pensa la gente - commenta il direttore generale di Avm e Actv, Giovanni Seno - C'è un problema di rappresentanza. Sono convinto che per governare in maniera appropriata un'azienda il ruolo dei sindacati sia fondamentale, ma a un patto: che i sindacati garantiscano rappresentatività e competenza. Su queste qualità avrei molto da dire. Quando si infiammano gli animi parlando alla pancia della gente - prosegue - la situazione di lunedì è una logica conseguenza».

Sul fronte sindacale, Valter Novembrini, Cgil respinge questa interpretazione: «Ognuno deve assumersi le sue responsabilità. Il sindacato proverà a dialogare con i lavoratori, a spiegare il ritiro dello sciopero. Le organizzazioni erano consce del rischio che correvano se una sola organizzazione non l'avesse ritirato, ma per rispetto del Prefetto lo abbiamo ritirato ugualmente. Il Comune e il Prefetto devono assumersi anche loro la responsabilità di aver negato il tavolo istituzionale da 11 mesi e sui lavoratori pesano 9 mesi di disdetta contrattuale».

Intanto, il leader del piccolo Cub, Giampietro Antonini, veste i panni del vincente: «Le altre sigle sindacali dovranno ora capire cosa vogliono fare: si sono accontentati delle promesse ma non si può scaricare tutto sui veneziani».

