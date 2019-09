Venezia dice basta al made in China: solo negozi di qualità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOVENEZIA Il Comune proteggerà le attività commerciali di San Marco e dell'area realtina. L'obiettivo è quello di cercare di ridurre i negozi di maschere e vetri di produzione cinese che troppo spesso vengono venduti come se fossero realizzati in Italia. Da qui la decisione di Ca' Farsetti di bloccare nuove aperture e cambi di attività per evitare il progressivo degrado e il dilagare tra le vetrine del centro storico di vere e proprie cianfrusaglie.Ieri pomeriggio il Consiglio comunale ha infatti approvato l'attesa regolamentazione...