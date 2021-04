Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA «Di solitudine ci si ammala: vacciniamo un familiare per salvare gli anziani nelle case di riposo venete». È l'appello dei sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil del Veneto che rilanciano anche la necessità di immunizzare a domicilio i non autosufficienti e i loro caregiver. E chiedono un incontro con l'assessore alla Sanità e al Sociale, Manuela Lanzarin. «Se in generale i dati sui contagi sono in miglioramento...