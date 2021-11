Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Dati simili non si vedevano a Nordest dall'inizio dell'anno. I numeri relativi all'incidenza dei contagi ogni centomila abitanti segnano un ritorno ai livelli registrati durante la terribile seconda ondata. È quanto si ricava dai grafici con cui Agenas mostra l'andamento dei casi rilevati nel corso del tempo. Per quanto riguarda il Veneto, per ritrovare un tasso vicino a 61,4 bisogna risalire al 9 gennaio, quand'era pari a 63. Il...