VENEZIA Dai tuffi per esibizione a quelli portoghesi. Ancora un episodio incredibile a Venezia, in Canal Grande. Protagonista stavolta una 18enne americana del Wyoming (L.M.C.) che si è tuffata dal vaporetto per evitare i controllori che l'avrebbero sorpresa senza biglietto. È successo all'altezza della fermata di Sant'Angelo, tra Rialto e Ca' Foscari. La turista alla vista degli ispettori Actv si è lanciata in Canal Grande. Ripescata da una barca, è stata portata a riva dove nel frattempo erano arrivati i vigili avvisati dal capitano del...