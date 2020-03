IN LAGUNA

VENEZIA Il primo giorno dopo la firma del nuovo decreto che istituisce le zone di contenimento in Veneto, Venezia sembra un'altra città. Tanti, tantissimi negozi non aprono. Gli hotel stanno chiudendo uno dopo l'altro, a cominciare dai 5 stelle. Luoghi e marchi prestigiosi, che mai avevano negato una camera, adesso lo faranno. Il personale è stato mandato in ferie e chi le ha già smaltire resta dentro in alcuni casi, ma a porte chiuse. Per l'Associazione veneziana albergatori un centinaio di hotel sono in fase di chiusura in questi giorni e si arriverà all'80 per cento di inattività. Saranno chiesti ammortizzatori sociali straordinari, perché sono a rischio 7mila posti di lavoro.

L'ECATOMBE

Negozi che fino a sabato erano aperti con orario continuato ora hanno abbassato le saracinesche. A Rialto, sede del primo nucleo finanziario di Venezia (lì nacquero le prime banche e lì si tenevano le aste per il nolo delle galee) l'atmosfera è spettrale: chiuso il 90 per cento dei banchetti sotto le arcate del palazzo dei Dieci Savi e chiusi i locali situati sotto le fabbriche del Tribunale. Al mercato della frutta e verdura, solitamente affollatissimo, c'è il nulla e lo stesso sarebbe al mercato del pesce, se non fosse che lunedì è chiuso. Sul ponte, altro luogo dove il lavoro ferve ogni giorno dell'anno, sono chiusi più di metà punti vendita. Senza un cliente da giorni, i commercianti riflettono sul loro futuro, se resistere ancora e rischiare di avere solo uscite o chiudere mandando, ove possibile, i dipendenti in ferie.

«È un momento bruttissimo - racconta uno di loro - oggi (ieri per chi legge) convoco i miei dipendenti per prendere una decisione drastica: non possiamo andare avanti così perciò chi ha ferie da smaltire le smaltirà e gli altri, se non arriverà la cassa integrazione straordinaria, temo dovranno restare a casa entro breve tempo».

TRASPORTO GIÙ

Questa situazione è comune in ogni luogo della città antica, dove fino a due settimane ci si lamentava per l'invasione di escursionisti di giornata del Carnevale e persino di Natale e Capodanno. Adesso è crisi nera e lo si vede dalla calma piatta che c'è in canal Grande, che la mattina è solcato ininterrottamente da barche da trasporto merci, da taxi carichi di comitive asiatiche e da gondole con turisti intenti a farsi gli autoscatti con il cellulare. Tutto questo da due settimane è sparito, così come sono spariti i carretti carichi di pacchi come un autoarticolato.

«La situazione è pesante - spiega Massimiliano Brusato, responsabile dei settori trasporti della Confartigianato veneziana e titolare di una delle più importanti imprese del settore - e si comincia a sentire, almeno per alcune tipologie di merci, la necessità della cassa integrazione. Il settore alimentare della piccola distribuzione, cioé negozi, bar, ristoranti e alberghi ha avuto un crollo dell'80 per cento e posso ritenere che questo possa essere un dato comparabile a quello dell'alberghiero (lavanderie e forniture). Tiene la grande distribuzione, con i supermercati che continuano a vendere. Il settore corrieri ha un calo più ridotto, del 35 per cento. Ancora regge, ma non si sa per quanto visto che sarà difficile senza soldi comprare su Amazon. Credo - aggiunge - che ci sarà un crollo importante nei prossimi giorni. Il settore ospedaliero tiene e anzi ha incrementato i viaggi. I traslochi restano invariati, al momento non ci sono disdette. Sono saltati invece tutti i lavori di allestimento con ordini da aziende che arrivano da fuori Veneto. Tutti navigano a vista e anche il trasporto si è ridotto all'osso».

SAN MARCO

In piazza San Marco ha abbassato le saracinesche (anche se in realtà sono oscuranti in legno) il settecentesco caffè Florian, quello dove a ridosso dei moti risorgimentali si davano appuntamento i patrioti. E, ora che i bar dovranno chiudere alle 18 necessariamente, altri potrebbero seguirne l'esempio. I cinesi hanno chiuso quasi tutti, bar e ristoranti: chi per ferie, chi per ristrutturazione chi ha solo lasciato un biglietto scrivendo chiusura a tempo indeterminato.

In enorme difficoltà i ristoranti, costretti a chiudere come i bar alle 18 e tra loro c'è chi ha scelto di aprire solo nel fine settimana, altri hanno messo in ferie il personale mentre chi continua a tenere aperto è andato incontro a un bagno di sangue.

Sparito il ricco turismo del Medio ed Estremo Oriente, anche le grandi firme segnano il passo e in molti punti vendita delle maison più prestigiose è stato bruscamente ridotto l'orario di lavoro dei dipendenti. Senza turisti, il calo è stato calcolato in ragione del 95 per cento) non hanno ragione di tenere aperto nemmeno i gabinetti pubblici.

Veritas, la società partecipata del Comune, informa che oltre metà dei servizi sono sospesi per mancanza di utenza, mentre restano aperti sono quelli dei terminal automobilistici, di piazza San Marco e Rialto.

Michele Fullin

