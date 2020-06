VENEZIA Altri 9 morti rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore. L'aggiornamento dei decessi offusca l'ultimo bollettino sul Coronavirus: la conta delle vittime in ospedale sale a 1.398, il totale con il territorio a 1.948. Per il resto, invece, le curve continuano a mostrare un andamento confortante. I soli 4 nuovi positivi portano i casi totali a 19.174, di cui 1.197 ancora contagiati (-101), tanto che pure i soggetti in isolamento domiciliare calano a 1.145 (-80). I ricoverati in area non critica diminuiscono a 324 (-29), di cui solo 95 positivi; quelli in Terapia Intensiva restano 17 (-), fra cui 15 che si sono già negativizzati; i degenti nelle strutture intermedie scendono a 43 (-2), per oltre tre quarti non più infetti. Inoltre i guariti salgono a 16.029 (+95).

Incoraggianti sono anche i segnali che arrivano dal Friuli Venezia Giulia. Malgrado altre 2 vittime (338 in tutto), con 1 solo nuovo positivo il totale dei casi da inizio emergenza è di 3.280. Le persone tuttora malate calano a 254 (-29) e quelle totalmente guarite salgono a 2.688 (+28).

Quanto al resto d'Italia, permane il problema Lombardia, che ieri ha catalizzato 402 dei 518 nuovi contagiati rilevati a livello nazionale: un dato quadruplo rispetto al giorno prima, ma correlato al fatto che sono stati effettuati 20.000 tamponi. I decessi sono stati 21 per un totale di 16.222 morti. I ricoverati in terapia intensiva sono 120 (-5), negli altri reparti 2.960 (+6). A questo punto il numero totale di tamponi realizzati supera gli 800mila (800.276) mentre il numero di contagiati è di 89.928.

I decessi nel Paese sono stati 85. Si riducono in Italia i decessi per Covid-19, trascinando la riduzione delle morti per tutte le cause, comprese quelle indirette di chi nei mesi scorsi non ha potuto avere le cure necessarie per la crisi causata dalla pandemia; si riduce anche quell'eccesso di mortalità da tempo osservato dagli esperti di statistica e le cui cause sono state molto difficili da attribuire.

(a.pe.)

