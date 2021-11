Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEVENEZIA Prima la Lombardia con 745 nuovi casi, secondo il Veneto con 734, al terzo posto il Lazio con 664. È la preoccupante classifica regionale dei contagi da coronavirus stilata dal ministero della Salute. Dati che si intrecciano con quelli del monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe: 43 le province in tutta Italia che hanno un'incidenza pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti. E in Veneto tutte le sette province...