IL PUNTO

VENEZIA Tre nuovi casi positivi in Veneto: il dato è riportato nel bollettino delle ore 17 dei casi di coronavirus emesso dalla Regione. Il totale dei casi con tampone positivo sale a 19.186, mentre sono 1.087 i positivi attuali. Un dato decisamente positivo se si considera che i tre nuovi casi sono stati scoperti a fronte di 16.172 tamponi effettuati in un giorno, per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 745.805 esami. Nelle ultime ventiquattr'ore il Veneto ha registrato un ulteriore decesso, per un totale di 1.954 morti. Sono scesi i posti letto occupati in rianimazione: adesso i ricoverati sono 15 di cui solo uno positivo Covid. E sono appena 82 su un totale di 319 i pazienti ricoverati in aree non critiche positivi al coronavirus.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Un nuovo decesso a Trieste (339 in totale), ma nessun nuovo contagiato ieri in Friuli Venezia Giulia. Le persone attualmente positive al coronavirus in regione (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 221, 16 in meno rispetto alla giornata di sabato. In terapia intensiva ci sono 4 pazienti, mentre i ricoverati in altri reparti calano a 22. Dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.283: 1.389 a Trieste, 989 a Udine, 691 a Pordenone e 214 a Gorizia. I totalmente guariti invece ammontano a 2.723 (15 più di sabato), i clinicamente guariti a 70 e le persone in isolamento domiciliare sono 125. I deceduti sono 192 a Trieste, 74 a Udine, 68 a Pordenone e 5 a Gorizia.

ITALIA

Dopo l'impennata di venerdì, continua il calo dei nuovi contagiati dal coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore i casi registrati sono 197, una settantina meno di ieri, e scende anche l'incremento delle vittime: 53 in più, un dato che non si registrava dal 2 marzo. «Siamo usciti dalla fase acuta - conferma il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri - Quella come l'abbiamo vissuta fino ai primi di maggio non c'è più e ora siamo in una fase di convivenza con il Covid 19, con una situazione che è molto sotto controllo grazie alle misure adottate». Ma ciò, come ricorda il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, non significa che l'emergenza è finita: «se ne esce solo quando avremo il vaccino». I numeri sono comunque positivi, anche se bisogna considerare che rispetto a venerdì sono stati fatti 23mila tamponi in meno: 615 attualmente positivi meno di sabato, altri 6 ricoveri in meno in terapia intensiva che fanno scendere il totale a 287 pazienti, i ricoverati con sintomi che per la prima volta dal 9 marzo tornano sotto i cinquemila e ora sono 4.864. Ancora, 759 guariti e dimessi in più rispetto a sabato, con il totale che è arrivato a 165.837.

Da registrare la discrepanza tra i dati diffusi dalle Regioni e quelli della Protezione civile nazionale. Ieri, ad esempio, non collimavano né quelli del Veneto (a Roma risultavano cinque morti e non uno in più rispetto a sabato) né quelli del Piemonte e dell'Umbria. Ritardi nelle comunicazioni? Confronti sbagliati visto che in Veneto i bollettini sono due, uno alla mattina e uno al pomeriggio? Sta di fatto che ieri l'argomento ha tenuto banco a livello nazionale.

Alda Vanzan

