IL BOLLETTINOVENEZIA Veneto al terzo posto in Italia, dopo Sicilia (808) e Lombardia (806), per incremento dei contagi: nelle ultime ventiquattr'ore ci sono stati 779 nuovi casi di positività al coronavirus, rilevati attraverso l'esecuzione di 38.870 tamponi, con una incidenza del 2 per cento. È un dato alto, ma che non compromette la colorazione della regione: «Tranquillizziamo i veneti: alla luce dei nuovi parametri, noi restiamo in zona...