Come nel resto d'Italia cala anche a Nordest l'affluenza alle urne. Anzi, in Veneto la diminuzione è ancora più consistente. Alla seconda rilevazione, quella delle ore 19, l'affluenza media nazionale è stata infatti del 33%, oltre 12 punti in meno rispetto alla precedente tornata elettorale, ma in Veneto la forbice si è allargata addirittura a 14 punti, scendendo dal 49,58% delle ultime Amministrative al 35,6% di ieri. E in Friuli Venezia...

