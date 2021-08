Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Continuano a crescere i contagi in Veneto, tanto che la regione è al secondo posto in Italia per nuovi casi (864) dopo la Sicilia (1.139) e prima dell'Emilia-Romagna (686). Gli 864 nuovi casi sono stati individuati a fronte di un massiccio utilizzo di tamponi: 11.081 molecolari e 34.585 antigenici rapidi. Il bollettino di Azienda Zero riporta 5 decessi in Veneto nelle ultime ventiquattr'ore con il totale delle vittime che sale a...