Veneto, Salvini rilancia Zaia «Chi vince non si cambia»

LA VISITAdal nostro inviatoVERONA Le felpe con la scritta Veneto? Archiviate. Come la casacca verde che un militante gli regala cercando di strappare una promessa («Te la metti a Pontida l'anno prossimo, vero?»). Come i giubbotti della Polizia che indossava quand'era ministro dell'Interno e ora non può più. Oggi la nuova divisa di Matteo Salvini è una blusa azzurra con la stampa Italia, il Paese che vuole riconquistare «con una squadra più compatta rispetto ai Cinquestelle che stanno facendo solo disastri, peggio delle cavallette». Il...