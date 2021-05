Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIAROMA «Vaccinare i turisti? Si può fare», aveva anticipato il governatore del Veneto Luca Zaia. «Noi siamo pronti» ripete anche l'assessore alla Salute del Lazio, Alessio D'Amato. Ministero e commissario Figliuolo stanno studiando un piano per consentire agli italiani in vacanza in una regione differente da quella di residenza di ricevere la seconda dose nelle località turistiche. Tra i governatori ci sono linee discordanti,...