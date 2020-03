IL QUADRO

VENEZIA Quattro morti in un giorno da coronavirus in Veneto. È il bollettino più pesante da quando è iniziata l'emergenza sanitaria. In tutta Italia i decessi sono stati 133, portando il totale a 366. Ed è anche iniziato lo smistamento de pazienti della Lombardia, ormai in sofferenza sanitaria: quattro sono stati assegnati al Friuli Venezia Giulia.

I DATI

Il bollettino nazionale è stato aggiornato dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli: 6.387 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.326 persone rispetto a sabato. Più della metà dei contagiati è in Lombardia (3.372 casi), seguita dall'Emilia-Romagna (1.097). Il Veneto è sempre al terzo posto con 686 casi. Complessivamente sono finora 7.375 i contagiati totali dal coronavirus, comprese le vittime e le persone guarite. Quanto ai tamponi, ne sono stati eseguiti 49.937, dei quali quasi 40mila tra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Per quanto riguarda la mascherine Borrelli ha rassicurato: «Stiamo firmando una serie di contratti che dal 12 marzo al 30 aprile ci metteranno a disposizione 22 milioni di quelle chirurgiche».

RIANIMAZIONE

L'altro dato significativo è quello dei ricoverati in Terapia intensiva: in tutto sono 650, 291 in più rispetto a sabato. Di questi, ben 399 sono in Lombardia, che ha avuto un incremento in un giorno di 40 casi. Sono invece 3.557 i malati con sintomi ricoverati e 2.180 quelli in isolamento domiciliare.

A preoccupare è l'incertezza della cosiddetta curva sanitaria: «Non riusciamo ad avere la previsione del picco», ha detto Borrelli.

IL TRASFERIMENTO

Borrelli ha comunicato la necessità di trasferire 73 pazienti di terapia intensiva dalla Lombardia e i primi 13 verranno accolti dalle regioni Piemonte, Liguria e Friuli Venezia Giulia. In quest'ultima regione, ha fatto sapere il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, saranno trasferiti quattro pazienti: tre negativi al coronavirus provenienti dal Sacco di Milano e dall'ospedale di Bergamo andranno al Cattinara di Trieste e uno, positivo al Covid-19, proveniente dall'ospedale di Cremona, verrà trasferito a Udine. Intanto la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha chiesto che i Comuni della regione attivino il piano comunale di emergenza a livello di attenzione, il primo dei livelli previsti, precedente a quello di preallarme e allarme, in merito all'evolversi dell'emergenza Covid-19.

I DECESSI

Il bollettino veneto ha registrato un forte aumento dei contagiati: 88 in un solo giorno, dai 598 di sabato a 686, mentre i ricoverati in ospedale sono aumentati da 188 a 221 (+33), anche se i pazienti in Terapia intensiva sono cresciuti meno, da 46 a 50 (+4).

A impennarsi è stata la curva dei decessi, saliti dai 15 di sabato a 19. Si tratta di due pazienti che erano ricoverati a Verona (i primi in provincia), uno a Padova e uno all'ospedale di Chioggia. Quest'ultimo si chiamava Fiorello Bertaggia, aveva 68 anni, abitava nella frazione di Valli ed era sofferente di altre patologie. Tra l'altro a Valli di Chioggia i parrocchiani sono preoccupati per il loro sacerdote, don Massimo Fasolo, di 61 anni, ricoverato a Piove di Sacco in condizioni che paiono gravi; è stato il fratello, sul gruppo Facebook creato dallo stesso parroco, ad informare del contagio e del ricovero in Terapia intensiva.

Era un anziano, infine, il paziente deceduto a Padova: abitava a Vigodarzere e a darne la notizia è stato anche il sindaco attraverso il sito istituzionale del Comune.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

