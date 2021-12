IN COMMISSIONE

VENEZIA Il programma prevedeva di mettere sotto l'albero il nuovo Piano faunistico venatorio del Veneto, pronto per andare in aula già l'11 gennaio. Invece la seduta di ieri mattina della commissione Caccia in Consiglio regionale non è bastata a licenziare il progetto di legge. Ed è apparso chiaro che non sarebbero state sufficienti nemmeno le convocazioni del pomeriggio e di domani, che a quel punto sono state annullate. Sarà infatti necessaria anche la valutazione della commissione Bilancio sulla copertura finanziaria del testo.

I RILIEVI

Se ne riparlerà dunque nell'anno nuovo, quando dovrà essere definito il provvedimento per il periodo 2022-2027. L'articolato è stato approvato a maggioranza, l'opposizione ha già formulato i primi rilievi. In particolare secondo il dem Andrea Zanoni, la proposta normativa è a rischio illegittimità: «Rispetto alla prima versione è stata ampliata la superficie dove non si può cacciare, per paura dell'impugnativa che sarebbe stata certa, portandola dal 18% al minimo indispensabile del 20%, ma in realtà non è sufficiente». L'esponente del Pd segnala infatti che sono state previste come oasi di protezione due aree dov'è già in vigore il divieto di caccia, quali l'oasi Laguna Sud da 10.353 ettari a Venezia e l'oasi Garda da altri 1.102 in mezzo all'omonimo lago. Critica è pure la verde Cristina Guarda: «È compito della Regione preservare e incrementare i territori sottratti alla caccia, proteggere il territorio e la fauna; dispiace che questo Piano non vada ancora in quella direzione, nonostante qualche modifica positiva». (a.pe.)

