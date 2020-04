I CHIARIMENTI

VENEZIA Il gelato? Sì, ma solo su prenotazione e comunque nell'ambito del proprio Comune. Gli orti? Solo in territorio comunale. Le visite in cimitero? Ovunque, ma non lamentatevi se i fioristi non hanno ancora riaperto e non trovate un mazzolino fresco.

Il giorno dopo l'emanazione dell'ordinanza regionale che in Veneto autorizza il take away, l'apertura dei fioristi, i banchetti di piantine ai mercati, le manutenzioni edili, le visite ai defunti, ecco che il presidente della Regione puntualizza: «Siamo in linea con i decreti nazionali, non ci siamo inventati nulla», ha detto Luca Zaia annunciando una circolare esplicativa sul cibo da asporto, visto che l'ordinanza si prestava a differenti interpretazioni. Dopodiché Zaia ha cercato di placare i sindaci, a partire dal primo cittadino di Venezia Luigi Brugnaro, che nel primo pomeriggio di un giorno prefestivo, con i municipi già chiusi, si sono trovati, senza alcun preavviso, un'ordinanza da gestire nell'immediatezza: «Li capisco, ma siamo in un momento in cui non è facile programmare tutto».

LE SPIEGAZIONI

Il consueto punto stampa dall'Unità di crisi della Protezione civile di Marghera è stato aperto da Zaia con un richiamo alla festa della Liberazione e alla Resistenza («Un pezzo importante della storia e della democrazia di questo Paese»), un omaggio alla staffetta partigiana Tina Anselmi, cui si deve la creazione del Sistema sanitario nazionale e quindi anche a San Marco («L'unica bandiera che riporta la parola pace»). Quindi Zaia ha difeso la propria ordinanza sostenendo di non aver fatto fughe in avanti («Non si dica che qui c'è qualcuno di irresponsabile che firma ordinanze alla carlona, sono tutte in scia e rispettose dei Dpcm») e ha fornito uno specchietto cronologico con i vari provvedimenti, dalla prima ordinanza firmata congiuntamente con il ministro della Salute Roberto Speranza il 23 febbraio ai vari decreti del premier Conte fino all'ordinanza regionale del 24 aprile che ha allentato le misure. «Ma solo perché lo prevedevano le indicazioni nazionali». Anche l'apertura della fiorerie? «Per quelle c'è una circolare del ministro Bellanova», ha detto Zaia (e fa niente se il giorno prima aveva paragonato lo stesso ministero a una poiana che girava attorno al concetto senza prendere decisioni).

L'INCONGRUENZA

Può una circolare firmata da un direttore di settore superare un'ordinanza del presidente della Regione? Il tema non è di poco conto perché il rischio è di incappare in salate multe. Ricapitolando: Zaia il 24 aprile nella sua ordinanza ha detto che la vendita dei cibi da asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica: quell'ove possibile a cosa si riferiva? alla prenotazione o ai locali del take away? Ieri una circolare firmata dal dirigente coordinatore dell'unità di crisi Nicola Dell'Acqua ha spiegato che la prenotazione è obbligatoria: l'asporto deve essere preceduto da prenotazione on line o telefonica. In ogni caso, pizza o gelato che sia, il cibo non va consumato sul posto né per strada, ma a casa. Confermata invece, come anticipato ieri da Il Gazzettino, la possibilità di far visita ai propri defunti anche se in cimiteri in Comuni diversi da quelli dove si abita.

ALLO STUDIO

Non sono esclusi altri allentamenti delle restrizioni, ad esempio per il servizio di toelettatura dei cani peraltro già ammesso in Emilia Romagna («Ci stiamo lavorando»). Annunciata anche una «idea» per la riapertura dei ristoranti, ma dettagli non ne sono stati dati. Escluse, invece, nuove tasse regionali: Zaia intende semmai andare a «battere cassa a Roma, perché il Veneto è stato con Lombardia ed Emilia Romagna la regione più bastonata dal coronavirus. Noi siamo andati a comprarci le mascherine, ne abbiamo 24 milioni e mezzo, i respiratori, i letti per le terapie intensive. Altre Regioni, invece, hanno atteso che il Governo consegnasse il materiale». Tradotto: il Veneto si aspetta un ristoro da Roma.

Alda Vanzan

