VENEZIA Se ai decessi avvenuti negli ospedali si sommano quelli registrati nelle case di riposo, ieri in Veneto è stata tristemente superata quota mille. Ma gli altri indicatori continuano ad essere confortanti anche in Friuli Venezia e cominciano ad esserlo pure in Italia: calo dei ricoverati, aumento dei guariti e rallentamento dei contagi. A sorridere è anche la contabilità delle donazioni, sia veneta (52 milioni) che nazionale (126): «Ad oggi ne sono stati spesi 34 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di ventilatori»,ha annunciato Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione civile.

Per quanto riguarda il Veneto, l'ultimo bollettino della Regione conta 15.219 casi di infezione dall'inizio dell'epidemia, cioè 335 in più nel giro di ventiquattr'ore. Rispetto al totale, 10.791 persone sono attualmente positive, tanto che complessivamente 13.902 soggetti risultano in isolamento domiciliare, considerando anche i loro contatti. Altre 1.355 (-48) sono invece ricoverate in area non critica e 200 (-14) in Terapia Intensiva, mentre finora 1.949 sono state dimesse e in tutto 3.409 si sono negativizzate. La nota dolente è appunto rappresentata dalle vittime, salite a 1.019 fra territorio e nosocomi, dov'è avvenuta la maggior parte dei drammi: fino a questo momento 869, di cui 27 in quest'ultima giornata. «La direzione è presa e ci fa ben pensare e sperare ha commentato il governatore Luca Zaia anche se bisogna assolutamente continuare a proteggersi. Le mascherine devono coprire naso e bocca, non penzolare sul collo: un po' come il casco, che non va solo indossato ma pure allacciato, altrimenti ci si spacca la testa».

È stato invece il vicegovernatore Riccardo Riccardi ad aggiornare la situazione del Friuli Venezia Giulia, dove i positivi sono saliti a 2.616 (+72) e i decessi a 217 (+5). Ma a crescere sono anche i guariti, 730 totalmente e 339 clinicamente (persone senza più sintomi ma non ancora negative). Per quanto riguarda i morti, Trieste è il territorio più colpito con 109; seguono Udine con 62, Pordenone con 43 e Gorizia con 3. La stessa graduatoria viene rispecchiata pure sul piano dei contagi: 1.011 casi nell'area triestina, 895 in quella udinese, 573 nella pordenonese e 132 nella goriziana, a cui vanno aggiunte 5 persone non residenti in regione. Quanto ai ricoverati, ce ne sono attualmente 26 in Terapia Intensiva e 159 in altri reparti, mentre isolati a casa sono 1.145.

Pure in Italia i morti pesano ancora troppo, altrimenti gli ultimi dati comunicati dalla Protezione Civile sarebbero incoraggianti. Il bollettino riporta infatti un netto calo delle persone ricoverate: 2.936 in Terapia Intensiva (il numero più basso dal 21 marzo, 143 meno di mercoledì) e 26.893 in area non critica (-750 meno, il calo giornaliero più marcato dall'inizio). Come detto, però, sono deceduti altri 525 ammalati: meno dei 578 del giorno prima, ma comunque tanti da portare il totale a 22.170. I guariti raggiungono quota 40.164 (+2.072, oltre il doppio della giornata precedente), anche se aumentano pure i contagi: altri 3.786, per cui il totale schizza a 168.941. Ma questi ultimi incrementi vanno correlati al potenziamento dell'attività di laboratorio: ieri sono stati effettuati 60.999, mai così tanti.

Il friulano Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, ha commentato: «Oltre il 90% degli italiani non è venuto in contatto con il virus. Per avere l'immunità di gregge bisognerebbe avere circa l'80% di persone venute a contatto». Il traguardo del vaccino è ancora lontano, ma c'è un altro siero su cui il Partito Democratico chiede di investire in Veneto, con una mozione di cui è primo firmatario Graziano Azzalin: «La Regione programmi subito la campagna di vaccinazione antinfluenzale e antipneumococco, in modo da partire già a settembre. E abbassi l'età per la somministrazione gratuita, portandola a 55 anni. Poiché i sintomi sono simili a quelli di una normale influenza, nelle fasi iniziali della malattia è difficile distinguerle. Il rischio è che ci siano ritardi nell'identificazione dei pazienti affetti da Covid 19».

Angela Pederiva

