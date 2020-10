IL BOLLETTINO

VENEZIA «In Veneto non c'è emergenza sanitaria», ripete il governatore Luca Zaia, salvo precisare: «Al momento». Dice che si stanno facendo sempre più tamponi e test rapidi, complessivamente si è superata la soglia dei 3 milioni e che a tutt'oggi «il 97 per cento dei positivi è asintomatico». Eppure la preoccupazione c'è. «È dal 21 febbraio che sono preoccupato», precisa il presidente della Regione. Solo che dopo un'estate che aveva visto svuotarsi gli ospedali, i posti letto stanno tornando a riempirsi. Non ai ritmi di marzo e aprile, ma l'aumento adesso è costante, continuo. Da mercoledì a ieri in Veneto 5 posti letto occupati in più terapia intensiva. Sempre nell'arco delle ultime 24 ore nuovi 717 casi positivi per un totale dall'inizio della pandemia di 33.920. Gli attualmente positivi adesso sono 7.858, significa 544 in più in una giornata. E altri 8 morti. Il trend non risparmia il Friuli Venezia Giulia: ieri sono stati rilevati 136 nuovi contagi da coronavirus, con due decessi: un uomo di 66 anni a Udine e uno di 77 a Pordenone. Stabili a 11 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre sono saliti a 32 i ricoverati in altri reparti. Intanto l'Alto Adige si prepara a un giro di vite anti contagio: i due Comuni pusteresi Sesto e Monguelfo diventeranno zone rosse, con forti limitazioni per i prossimi 14 giorni, a causa di due focolai.

LE MISURE

«Il virus non va sottovalutato, provoca danni neurologici, ne sappiamo ancora molto poco», ammonisce Arturo Lorenzoni, il candidato governatore del centrosinistra sconfitto in Veneto che ha dovuto interrompere la campagna elettorale dopo essersi contagiato. Ieri Lorenzoni ha fatto il suo ingresso in consiglio regionale, tra lui e Luca Zaia un saluto col gomito, come ormai si usa in questi tempi di distanziamento. Zaia, che oggi tornerà all'Unità di crisi della Protezione civile a Marghera, ha annunciato di avere pronte alcune misure per fronteggiare l'emergenza. Non ha voluto commentare l'ipotesi che si possa arrivare a nuovi lockdown, anche se parziali, mentre non si è detto contrario alla didattica scolastica a distanza: «Io tifo perché i ragazzi vadano a scuola, ma la didattica a distanza è prevista dalle Linee guida e se ci sono condizioni particolari, come il sovraffollamento nei plessi scolastici o sui mezzi di trasporto, va considerata, magari un giorno alla settimana».

LA POLEMICA

In merito alle critiche piovute sulla Regione Veneto per la mancata implementazione da parte delle Ulss venete dei dati sulla App Immuni, Zaia ha detto che «non c'è alcun ostracismo». «Il Veneto - ha aggiunto - ha lo stesso problema di molte altre regioni, è da giugno che il Dipartimento di Prevenzione dialoga su questo con il Ministero. Se al signor Mario Rossi arriva una segnalazione secondo la quale lui avrebbe avuto un contatto con un soggetto positivo al Covid-19, il servizio prevenzione deve sapere chi sia quel soggetto. Se non si è in grado di qualificare il contatto si finisce con il fare tamponi al mondo intero».

L'ALLARME

Intanto a Padova, all'ospedale di Schiavonia, già blindato nella notte del 21 febbraio dopo la morte del primo paziente italiano colpito da Covid, un medico e due infermieri del pronto soccorso sono risultati positivi. Sono così scattati i tamponi di massa per 127 colleghi dello stesso reparto e della radiologia (tutti negativi). «È tutto sotto controllo, il pronto soccorso va avanti regolarmente con le proprie attività e per i pazienti non c'è alcun problema», hanno assicurato i sanitari.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA