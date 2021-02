IL PROVVEDIMENTO

VENEZIA Da oggi il Veneto è di nuovo un po' giallo plus. A partire dalla mezzanotte scorsa, infatti, è entrata in vigore l'ordinanza con cui la Regione ripropone alcune delle misure già sperimentate fra novembre e dicembre, e poi prese a modello anche dal Friuli Venezia Giulia, riguardanti in particolare la somministrazione di alimenti e bevande. «Il provvedimento non stravolge la vita alle attività produttive, ma dà indicazioni utili ai cittadini per non creare assembramenti pericolosi», ha spiegato il presidente Luca Zaia.

LE PRESCRIZIONI

In vigore fino al 5 marzo, «salvo correttivi o revoche alla scadenza del dpcm il 15 febbraio»,le prescrizioni sono cinque. La prima: dalle 15 alle 18, nei locali pubblici si può mangiare e bere «esclusivamente» da seduti, «sia all'interno che all'esterno» e comunque «nel rispetto dell'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro»; indipendentemente dall'orario, «la mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande». La seconda: «I servizi di ristorazione devono esporre all'ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale». La terza: «È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell'esercizio». La quarta: «È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio». La quinta potrebbe sembrare una novità, ma in realtà era già prevista dal decreto nazionale: i sindaci possono disporre «la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani», quando ritengono che sussista il rischio di assembramento, «per tutta la giornata o in determinate fasce orarie», naturalmente consentendo l'accesso a negozi e abitazioni.

In caso di trasgressioni, le sanzioni vanno da 400 a 3.000 euro. Chi controlla? «L'accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia».

LA RISPOSTA

L'ordinanza è la risposta della Regione all'appello dei Comuni, dopo i problemi emersi fra sabato e domenica. Nel testo firmato da Zaia viene infatti puntualizzato che, «pur a fronte della riduzione dei contagi riscontrabile stabilmente nell'arco, quantomeno, delle ultime tre settimane», è stato ritenuto necessario adottare ulteriori misure, «anche in considerazione degli episodi di assembramento nei centri storici delle città, in particolare capoluogo di provincia», dov'è stata riscontrata «una diffusa violazione dell'obbligo di distanziamento», con particolare riferimento «all'uso dei dispositivi individuali e alla fruizione dei servizi di ristorazione e bar».

IL BUON SENSO

Rispetto al periodo autunnale, la stretta è più blanda: per esempio non coinvolge i negozi e, anche nel caso dei locali, l'obbligo di sedersi non scatta già alle 11, come invece accadeva prima di Natale e come ha disposto Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia. «Oggi pensiamo che possa bastare dalle 15 ha chiarito Zaia ma vedremo come si evolverà la situazione. Crediamo che l'attuazione di questa ordinanza sia assolutamente affrontabile e gestibile. Ringrazio i sindaci per la collaborazione. Inizialmente c'era l'idea di limitare il provvedimento alle città capoluogo, ma poi è stata scelta l'uniformità, per evitare che gli assembramenti si formassero nei Comuni vicini. Facciamo appello al buon senso».

LA RESPONSABILITÀ

Lo stesso concetto è stato evidenziato da Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto, nel richiamare gli avventori alla collaborazione: «L'ordinanza annunciata dal governatore Zaia è un provvedimento di buon senso. Purtroppo la situazione pandemica la rende necessaria, anche alla luce delle non accettabili scene di assembramento a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi. Facciamo un appello alla responsabilità della clientela, a frequentare gli esercizi pubblici nel rispetto delle misure di sicurezza. Non può essere onere del titolare o del gestore dell'attività controllare se si creano situazioni di affollamento dentro o al di fuori del locale; situazioni che, viceversa, possono nuocere in termini di sanzioni che eventualmente potrebbero essergli irrogate. Si frequentino, dunque, gli esercizi, ma lo si faccia con criterio».

Soddisfazione è stata espressa anche dai sindaci, come Francesco Rucco di Vicenza: «Accolgo favorevolmente questa notizia, perché ritengo sia uno strumento utile al fine di tutelare la salute pubblica. Allo stesso tempo, però, va incontro alle esigenze e alle richieste di aiuto partite dai gestori dei locali, che vogliono lavorare in sicurezza».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA