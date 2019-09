Veneto mobilitato: domani il deposito a Palazzo del quesito referendario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOVENEZIA Sarà il Veneto il primo consiglio regionale d'Italia a incardinare la proposta di referendum nazionale per abrogare dall'attuale legge elettorale la parte che assegna i seggi in maniera proporzionale, lasciando così solo la quota maggioritaria. La proposta, ufficializzata ieri a Milano dal segretario della Lega Matteo Salvini nell'incontro con 500 amministratori locali e 10 governatori, sarà depositata a Palazzo Ferro Fini, sede del consiglio veneto, tra domani e martedì. Quindi inizierà l'iter in Commissione Affari...