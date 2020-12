VENEZIA Comincia oggi a Palazzo Ferro Fini, dove Roberto Valente sarà riconfermato segretario generale, la maratona contabile in Consiglio regionale. Per il 2021 lo strumento previsionale prospettato dalla giunta Zaia vale 14 miliardi, a cui il Partito Democratico risponderà con una propria contro-manovra. «In un bilancio da ragionieri che non fa onore al Veneto, privo com'è da dieci anni di addizionale Irpef, è difficile recuperare risorse: ma con oltre 200 emendamenti, cercheremo di supplire alle carenze del centrodestra», promette il capogruppo Giacomo Possamai, insieme ai colleghi Anna Maria Bigon, Vanessa Camani, Jonatan Montanariello, Andrea Zanoni e Francesca Zottis.

Quattro gli assi dell'azione di centrosinistra. Innanzi tutto l'ambiente, con due propostesimbolo: 5 milioni «per piantare almeno un milione di alberi» e altri 20 per sostenere i Comuni «nel contrasto al dissesto idrogeologico». Poi una sorta di fondo ristori alla veneta: 4 milioni «per aiutare i codici Ateco rimasti esclusi dai vari decreti governativi che si sono succeduti, a favore di imprese come lavasecco o calzolai che non hanno avuto una chiusura diretta, ma che hanno comunque sofferto in maniera pesante l'assenza di mercato». Chiosa di nuovo Possamai: «Anche la Regione deve fare la propria parte, non aspettare sempre che si muova Roma». Ancora sul versante indennizzi, vengono proposti 2 milioni da ripartire a metà fra «i lavoratori stagionali del turismo e le piccole realtà del mondo culturale». Sottolinea in particolare Camani: «Perché stanziare 2 milioni a favore dei grandi eventi, in un anno in cui sappiamo già che per almeno 4 o 5 mesi non si potranno organizzare a causa della pandemia? Meglio destinarne una parte agli addetti di quel settore, che non possono lavorare e non sono tutelati». Infine le case di riposo: 20 milioni per un adeguamento strutturale e tecnologico, «così da aumentare le stanze singole e dotare di ossigeno almeno il 10% dei posti letto», ma anche il taglio dell'Irap, «una delle voci di costo su cui le Rsa sono in grande difficoltà». Altri emendamenti, hanno rimarcato Zanoni e Bigon, saranno comunque dedicati pure all'ambiente e alla sanità, «ad esempio per aumentare le borse per le scuole di specializzazione». Chiude il gruppo dem: «Sono tutte proposte di buon senso, per questo ci aspettiamo un segnale forte dalla maggioranza durante la discussione». Intanto sempre dall'opposizione anche Il Veneto che Vogliamo, con Elena Ostanel, annuncia un pacchetto emendativo per il settore culturale.

