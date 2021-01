IL BOLLETTINO

VENEZIA L'epidemia da Covid-19 in Italia non frena ma continua a correre, con i numeri di contagi e decessi che segnano un trend sostanzialmente stabile e che conferma come la circolazione del virus su tutto il territorio nazionale si stia mantenendo elevata. La tendenza è evidenziata dai dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute che segnalano 18.627 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (contro i 19.978 di ieri) e 361 vittime (erano 483 il giorno precedente). Sono stati invece 139.758 i tamponi effettuati per la ricerca del coronavirus nelle ultime 24 ore ed il rapporto con i nuovi casi è salito al 13,3% (+1,7% rispetto a ieri). Aumentano anche i pazienti negli ospedali: quelli in terapia intensiva per Covid sono 2.615 (+22 rispetto a sabato) con 181 nuovi ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi, invece, raggiungono quota 23.427 (+167). In Italia i dimessi o guariti sono 1.617.804 (+11.174), gli attualmente positivi 579.932 (+7.090). Le vittime totali sono 78.755 e i casi 2.276.491. Si tratta di numeri, spiega Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali e ordinario di malattie infettive all'Università di Roma Tor Vergata, che «ci dicono come l'epidemia stia avendo un andamento sostanzialmente stabile. Le oscillazioni quotidiane dei dati sono infatti poco indicative. Non ci sono al momento segni di controtendenza o riduzione e ciò dimostra che il virus continua a circolare massicciamente, probabilmente anche a seguito di un certo allentamento dei comportamenti di contenimento durante le festività natalizie».

NORDEST

In Veneto nelle ultime ventiquattr'ore ci sono stati 1.777 nuovi contagi per un totale dall'inizio della pandemia di 286.802 casi. I decessi sono stati 53. In ospedale 43 nuovi ricoveri nelle aree non gravi e 13 nelle terapie intensive. In discesa rispetto al picco di fine 2020: dal massimo di 401 posti occupati in rianimazione per Covid si è passati ieri a 364, come rileva la tabella qui sopra. Se si considera il totale dei malati ricoverati in terapia intensiva ci sono ancora 90 letti vuoti (oltre a circa 300 sempre attivabili in caso di emergenza). In Friuli, invece, ieri su 4.573 tamponi molecolari sono stati rilevati 532 nuovi contagi ai quali si aggiungono 110 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 14%. (al.va.)

