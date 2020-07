LE DATE

VENEZIA Prima campanella il 14 settembre, ultima il 5 giugno. In mezzo tanta flessibilità, «in considerazione dell'emergenza sanitaria che ha penalizzato e sta penalizzando la scuola più di altri settori», sottolinea l'assessore regionale Elena Donazzan (Fdi). Ecco il calendario scolastico approvato ieri dalla Giunta, nel giorno in cui il Veneto ha registrato 37 nuovi contagi (in totale 19.866) e altri 4 morti (nel complesso 2.073).

VACANZE ED ELEZIONI

Le scuole dell'infanzia potranno anticipare la riapertura al 1° settembre e posticipare la chiusura al 30 giugno. Feste e periodi di vacanza saranno invece uguali per ogni ordine e grado: niente lezioni il 1° novembre, il 7 e l'8 dicembre per il ponte dell'Immacolata, dal 24 dicembre al 6 gennaio per le festività natalizie, dal 15 al 17 febbraio per il Carnevale e il mercoledì delle Ceneri, dal 1° al 6 aprile per Pasqua, il 25 aprile, il 1°maggio, il 2 giugno e nel giorno della festa patronale. «Le giornate di sospensione delle lezioni per le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre ha precisato la Regione dovranno essere recuperate dagli istituti sede di seggio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa». Sul tema interviene Daniela Sbrollini (Iv), aspirante governatrice del Veneto: «Ho provato a coinvolgere in modo bipartisan gli altri candidati presidenti sulla questione riapertura scuole e sull'assoluta necessità di trovare altri luoghi per il voto del 20 e 21 settembre, ma non ho avuto nessuna risposta».

IL TRAVAGLIO

Ma l'assessore Donazzan punta il dito piuttosto contro il Governo: «La definizione del calendario scolastico è stata quest'anno molto attesa e travagliata a causa di una modifica di legge, al limite della legittimità costituzionale, inserita in sede di conversione al decreto Scuola, che ha imposto alle Regioni di attendere i ritardi del Governo. Inoltre resta il problema di non avere risolto il nodo dei seggi elettorali allestiti nelle scuole: una decisione alla quale la Regione Veneto si era opposta da mesi e che penalizzerà ancor più la già difficile situazione scolastica che dovrà far recuperare agli studenti quante più ore possibili di quelle perse quest'anno a causa della pandemia». (a.pe.)

