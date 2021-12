LA SITUAZIONE

VENEZIA Ora è nero su bianco: stop in tutto il Veneto agli interventi chirurgici programmati che richiedono il ricovero in Terapia intensiva e all'attività specialistica ambulatoriale con priorità a 30 e 90 giorni. È quanto dispone la circolare inviata ieri alle aziende sanitarie e ospedaliere (non solo a quelle in fase 3) dal direttore generale Luciano Flor, «a seguito del progressivo incremento del numero di casi delle infezioni da Coronavirus, sia di contagi che di ricoveri». La decisione è stata presa in una giornata dai numeri preoccupanti: 4.088 contagi e 19 decessi, con 1.139 ricoveri, di cui 142 in Terapia intensiva (+6) e 997 in area non critica (+81).

LA SOSPENSIONE

Il 14 dicembre di un anno fa i casi erano 2.829, le vittime 26 e i degenti 3.267. Dunque ora la saturazione ospedaliera è poco più di un terzo rispetto a quella di allora, ma evidentemente l'aumento in una sola giornata di 87 unità nell'occupazione dei posti-letto ha allarmato la Regione, tanto più a ridosso della valutazione settimanale che probabilmente determinerà il passaggio in zona gialla. Ecco allora la sospensione delle attività non urgenti in sala operatoria, ad eccezione della chirurgia oncologica e delle situazioni cliniche per cui la prognosi e le conseguenze «sono fortemente influenzate dalle tempistiche di diagnosi ed intervento». Ma c'è anche il blocco delle visite e degli esami nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, ad eccezione di quelle con priorità nelle 24 ore e a 10 giorni, garantendo tuttavia «ambito materno-infantile, oncologico, malattie rare e le attività ritenute non rinviabili in considerazione del quadro clinico dei pazienti». Gli utenti saranno contattati e gli appuntamenti verranno riprogrammati «al termine dello stato di emergenza».

IL PRIVATO

Nel frattempo possono essere svolti i consulti in telemedicina, possono essere concordate con le cliniche private «altre tipologie di prestazioni» e può essere esercitata la libera professione intramoenia, cioè all'interno degli ospedali, purché ciò non impatti sulla «riorganizzazione messa in atto per fronteggiare l'emergenza epidemica». Tutto questo servirà a liberare spazi e sanitari, evidenzia il dg Flor: «A seguito della sospensione delle attività, il personale medico ed infermieristico, non direttamente impegnato a garantire assistenza ai pazienti Covid-19, potrà essere utilizzato per garantire la piena operatività dei centri di vaccinazione». Una funzionalità che un anno fa non c'era, ma che ora deve essere garantita, a maggior ragione adesso che inizia anche l'immunizzazione in età pediatrica e che scatta pure l'obbligo di copertura per docenti, forze dell'ordine, militari e personale amministrativo della sanità.

GLI ACCESSI

In parallelo diventano più stringenti anche le regole per l'accesso alle strutture sanitarie. Oltre al tampone per i ricoverati in reparto e per i pazienti del Pronto soccorso, scatta la presentazione del Green pass da parte dei visitatori e dei caregiver, a loro volta tenuti a sottoporsi al test in caso di permanenze prolungate o per l'assistenza ad anziani non autosufficienti, nel parto o nel fine vita. Con questa strategia la Regione punta a contenere la diffusione del virus, dopodiché l'arma più efficace secondo gli esperti resta quella del vaccino. Nelle ultime ventiquattr'ore sono state somministrate 46.869 dosi, di cui 1.999 prime, 1.894 seconde e 42.926 terze.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA



