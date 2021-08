Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROFILASSIVENEZIA In Veneto ci sono 200mila posti liberi per il vaccino anti-Covid, ma i veneti sembrano titubanti: dopo i picchi raggiunti nelle settimane passate (addirittura 21mila prenotazioni in ventiquattr'ore), adesso si viaggia sulle 3mila, 4mila richieste al giorno. Poche. «Forse perché la gente è in vacanza e al momento non ci vuole pensare», riflette il governatore Luca Zaia. Che però invita i propri concittadini a non...