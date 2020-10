I DATI

VENEZIA Il 7 marzo 2020, pochi giorni prima che l'Italia intera chiudesse i battenti per lockdown, in Veneto un cittadino su tre di quelli positivi al coronavirus era ricoverato in ospedale. Ieri, 7 ottobre, rispetto al totale dei positivi i ricoverati erano il 6,6%. E se si va a vedere la percentuale di intubati in terapia intensiva rispetto al totale dei ricoverati in ospedale, il rapporto è impressionante: sette mesi Fa il 46,2% dei ricoverati era in rianimazione, ieri appena il 7,6%.

L'elaborazione statistica l'ha fornita il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, una lavoro che parte appunto da marzo e, mese per mese, mostra com'è cambiata la situazione. Anche dal punto di vista dell'età media dei ricoverati in terapia intensiva - rimasta pressoché invariata, sui 67 anni - e dei giorni di degenza sia di chi è stato poi dimesso che di chi è morto. E in questo caso il dato si è notevolmente abbassato, passando da 17 giorni a 12.

Che cosa dimostrano questi dati? Che il Veneto sta facendo tanti tamponi - ieri si è superata la soglia dei 2 milioni, per la precisione 2.006.188 più 1.430.000 test rapidi - ed è anche per questo che si trovano più positivi al coronavirus. Per dire: ieri quasi 400 in più. Ma è gente che per il 95% non ha sintomi. Non ha febbre, non ha raffreddore, non ha tosse. Quindi non va in ospedale. Significa che non c'è emergenza nei reparti, le rianimazioni non sono in sofferenza. «Il virus c'è, ma la quasi totalità dei contagiati non ha sintomi - ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia - È cambiato il mondo. Il virus si comporta molto diversamente da prima e non ci dà emergenza sanitaria». Il Veneto continua comunque a lavorare sul fronte della diagnostica, tanto che il governatore ha annunciato che dopo il tampone baby da utilizzare nelle scuole è in fase di preparazione un nuovo tampone rapido, in auto-somministrazione, che non avrà bisogno della macchinetta per la processazione.

CASE DI RIPOSO

E a proposito di tamponi, Zaia ha annunciato che da lunedì, anche se ci vorrà qualche giorno per andare a regime, sarà effettuato il test a tutti i visitatori delle case riposo. «Nelle case di riposo la situazione sta andando abbastanza bene - ha detto il presidente - ma abbiamo alcuni segnali che spingono a rafforzare l'attenzione». Il tampone rapido sarà erogato da personale specializzato, interno o esterno alle strutture e darà l'esito in pochi minuti. «In caso di negatività le famiglie e gli amici entreranno subito in assoluta sicurezza, garantendo così protezione massima agli ospiti e avendo ricevuto gratuitamente un servizio importante per loro stessi».

LE DISPOSIZIONI

Poche ore prima che il Consiglio dei ministri rendesse obbligatorie le mascherine all'aperto, Zaia si era detto favorevole al provvedimento, pur con alcune puntualizzazioni, ma assolutamente contrario al coprifuoco per bar e ristoranti: «Obbligare a chiudere prima sarebbe un mini lockdown e per farlo ci vogliono le motivazioni. E poi non si può chiudere i bar e lasciare la piazza piena di gente per gli spritz, che è quello che succede già oggi».

Quanto alle mascherine, Zaia ha detto di non aver mai avuto dubbi: «In Veneto c'è già un'ordinanza che dice che la mascherina va utilizzata obbligatoriamente al chiuso e all'aperto dove ci sono degli assembramenti. Il vero problema oggi è che qualcuno non osserva queste norme. Dopodiché se uno va a farsi una passeggiata in mezzo ai campi, non serve la mascherina, basta che ce l'abbia con sé».

E a proposito dell'annunciato provvedimento governativo, Zaia ha ammesso: «Una regia nazionale minima ci vuole». Ma, ha sottolineato, serve anche collaborazione: «Non sarebbe un bel segnale se il Governo non accogliesse le istanze delle Regioni. Non c'è nessun atteggiamento guerrafondaio e nessuna prova muscolare. Al Governo le Regioni hanno mostrato assoluta lealtà. Oggi c'è da fare un percorso assieme». Magari individuando nuovi criteri: «Non può essere l'Rt perché penalizza i virtuosi, chi come noi fa tanti tamponi. Serve un allineamento tamponi-abitanti». Zaia si è inoltre detto favorevole alla riduzione del periodo di quarantena».

LA APP

Pur precisando che la sua scelta personale «non intende essere una indicazione», il presidente del Veneto ha detto di non avere scaricato la App Immuni, su cui il Governo ha deciso di fare un grande battage pubblicitario. Il Veneto, invece, in vista di un possibile peggioramento dei dati, sta preparando un nuovo Piano di sanità pubblica. Con una promessa: «Non metterà in difficoltà l'offerta ordinaria degli ospedali».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA