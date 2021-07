Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTAVENEZIA L'economia veneta rimbalza dopo la pesante crisi da Covid e le imprese non trovano lavoratori. I posti scoperti sarebbero circa 40mila, 1800 già pronti nei Centri per l'impiego. «I licenziamenti dopo lo sblocco sono sotto controllo e ci sono 250.000 potenziali lavoratori tra disoccupati e scoraggiati. I posti ci sono. Ai giovani e ai meno giovani dico di cercarli, e alle imprese di organizzarsi meglio per trovare le...