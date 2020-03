LA DECISIONE

PADOVA «Siamo in emergenza, il ministero della Salute ci ha chiesto di prendere provvedimenti e noi dobbiamo rispondere». Alle sei di sera, prima di affrontare due ore di accesa riunione in prefettura davanti a 90 sindaci padovani, l'assessore veneto Manuela Lanzarin conferma ufficialmente il piano della Regione: l'ospedale di Schiavonia, epicentro dell'epidemia dove lo scorso 21 febbraio è morto il primo paziente italiano contagiato dal coronavirus, sarà centro di riferimento per affrontare eventuali nuovi picchi di ricoveri. Nell'ospedale della Bassa Padovana saranno ricavati 50 posti letto, ma la Lanzarin assicura che il piano regionale non guarda solo a Schiavonia: «Questa è una soluzione, ma non è l'unica. Stiamo facendo valutazioni anche su altri ospedali. Ipotizzo Camposampiero e Cittadella, o magari Castelfranco. Ma è presto per fare altri ragionamenti».

LA RIAPERTURA

La certezza, adesso, si chiama Schiavonia. Un moderno ospedale al confine tra Este e Monselice, costruito per unificare quattro vecchie strutture sanitarie, trovatosi improvvisamente blindato e isolato per poi essere svuotato e sanificato. Da pochi giorni i cento pazienti in buone condizioni hanno iniziato a lasciare i reparti, intanto la Regione ha affinato i dettagli del piano. «L'ospedale di Schiavonia, chiuso all'inizio dell'emergenza e progressivamente svuotato, riaprirà i battenti a breve. La data più probabile è quella del 7 marzo - ha annunciato ieri l'assessore Lanzarin -. L'attività si riavvierà progressivamente, fino a ritornare ai livelli operativi usuali, con tutti i suoi servizi».

IL NUOVO SERVIZIO

Attività ordinaria, quindi, ma non solo. «Nell'ambito delle azioni che stiamo individuando con il presidente Zaia per ampliare i posti letto in tutta la regione prosegue la Lanzarin si aggiungerà un servizio prezioso e di vera e propria eccellenza per tutto il sistema sanitario nella lotta e cura al virus». L'area destinata alla week day surgery (chirurgia settimanale o giornaliera) cambierà veste e ospiterà 50 posti letto per affrontare un eventuale picco di epidemie. Il reparto in questione è collocato al primo piano e gode di un accesso separato rispetto al resto dell'ospedale. Si tratterà, di fatto, di un blocco a sé stante. «Al momento non c'è necessità di utilizzo perché abbiamo in tutto il Veneto oltre 500 posti che ci garantiscono di affrontare al meglio la situazione, ma il governo ha chiesto di attrezzarci nel caso la situazione peggiori. E noi dobbiamo farci trovare pronti» ribadisce l'assessore.

La macchina regionale si è già messa in moto per allestire il nuovo reparto. «Ci auguriamo tutti osserva che il tempo sia il più breve possibile, ma ora come ora non sarebbe serio fare previsioni. Né si può essere certi che questi letti, qui come in altri ospedali, serviranno davvero. Auspichiamo di no, ma è un dovere verso tutta la popolazione veneta prepararsi adeguatamente allo scenario più negativo».

I SINDACI

Il vertice in prefettura dura esattamente due ore e non mancano i momenti di tensione. Il primo a sbottare, a metà riunione, è il sindaco della piccola Pernumia, Luciano Simonetto. Alle 19.05 si alza, chiude la porta e se ne va. «Schiavonia è sempre stato un ospedale bellissimo - tuona - perché ora deve cambiare alcune delle proprie funzioni? Mi auguro che in campagna elettorale tutti i candidati alle Regionali di questa zona prendano posizione».

Poche ore prima, alle quattro e mezza del pomeriggio, venticinque sindaci della Bassa Padovana si erano riuniti davanti allo stesso ospedale per manifestare. «Non c'è volontà di fare polemica - riassume per tutti Luca Callegaro di Arquà Petrarca - ma siamo qua solo per difendere il nostro ospedale, il nostro territorio. Capiamo l'emergenza, ma Schiavonia non può diventare un hub. Prima avevamo quattro ospedali, ora uno solo. Abbiamo già dato».

I sindaci sono divisi: chi vive nella Bassa Padovana sta sulle barricate, gli altri smorzano i toni e parlano di «situazione emergenziale, poi tutto torna normale come prima». Alessandro Bolis di Carmignano, presidente della Conferenza dei sindaci, usa toni concilianti: «È uno scenario mai visto prima, in cui bisogna prendere decisioni complesse senza un vero protocollo su cui basarci. L'importante è che ora, pian piano, si possa tornare alla normalità». La speranza di tutti, dall'assessore regionale al sindaco più arrabbiato, è che quei 50 posti non servano mai.

