VENEZIA Ottobre si apre con una giornata che fa segnare 360 casi in più rispetto alla rilevazione di mercoledì sera e porta i contagiati da inizio pandemia a 27.951 in tutta la regione. Uno strappo che riporta i dati del Veneto indietro sei mesi, ad aprile, in pieno lockdown, quando la lotta contro il nemico invisibile era al suo culmine in fatto di intensità.

Ma se la retrocessione alla condizione di aprile è nella lettura dei numeri macro del bollettino di Azienda Zero, diversa è la situazione se analizzata nel suo profondo.

È vero, l'aumento di ieri sera è uno dei più importanti degli ultimi mesi, ma i casi sono quasi tutti asintomatici, la maggior parte si legano a focolai aziendali e sotto controllo e gli ospedali della regione - vera cartina di tornasole - non solo non crescono, ma si svuotano di pazienti Covid (-8 rispetto al report di mercoledì per i letti a Malattie infettive) e le Terapie intensive vivono una giornata di stallo: 0 variazioni di giornata, frutto però di un nuovo ingresso all'Angelo di Mestre che però è controbilanciato da una dimissione all'ospedale di Padova.

I DATI DI GIORNATA

Quella di ieri è stata una giornata intensa per ciascuna delle province venete.

I casi più eclatanti si sono rivelati in provincia di Treviso, con 145 contagi (61 nell'ex caserma Zanusso) e Venezia (91) dove, come per la Zanusso a Treviso, sono entrate nel bollettino anche le somme totali dei casi - quasi tutti asintomatici - di una quarantina di dipendenti stranieri delle ditte che lavorano in appalto a Fincantieri.

Seguono Vicenza (41 casi in una sola giornata), Verona (33), Padova con 23, Belluno con 21 e 2 a Rovigo. Zero contagi solo a Vo', dove non c'è nemmeno un residente attualmente positivo. I pazienti attualmente positivi sono 3.963 in tutta la regione, i negativizzati da inizio pandemia 21.802. Cinque i decessi rispetto a mercoledì sera (2 a Treviso, 2 a Vicenza e 1 a Belluno, legato al focolaio in Comelico) che portano il totale dei decessi sale quindi a 2.183.

NESSUN ALLARME

Numeri che presi in mano spaventano nel loro complesso ma che come detto non devono portare a nuovi allarmismi: il virus circola, è innegabile, ma lo svuotamento degli ospedali e la grande preponderanza di asintomatici alleggerisce - e di molto - il carico.

Discorso, quest'ultimo, valido anche per quanto riguarda le due situazioni che potrebbero sembrare le più difficili, quelle cioè della provincia di Treviso e di Venezia. Ed è la stessa Regione a spiegare il boom di positività entrare nei due bollettini di ieri, alle 8 e alle 17.

A Treviso la maggior parte dei casi sono legati ad un focolaio interno alla Zanusso e il +61 è solamente il dato aggregato delle varie positività ai tamponi segnate in questi ultimi giorni e non un incremento di giornata. Lo stesso vale per il caso di Fincantieri, dove negli ultimi dieci giorni sono stati trovati positivi al Covid una quarantina di stranieri dipendenti delle ditte in appalto. Il numero complessivo è entrato prepotente nel conteggio Veneziano, ma si tratta di casi già noti e frutto dei vari tamponi effettuati dalle ditte esterne ai propri dipendenti. Che, se positivi al virus, sono la gran parte asintomatici. Dei 112 casi totali registrati a Fincantieri da maggio, cioè dalla riapertura dello stabilimento, oltretutto, solo uno è di un dipendente diretto del colosso della cantieristica navale.

IL CIVILE DI VENEZIA

Un piccolo focolaio - anche qui si tratta di asintomatici - si è acceso all'interno del reparto di Medicina dell'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia, il Civile. Tre pazienti e tre operatori sanitari, al momento ma sono in corso le analisi dei tamponi, sono risultati contagiati dal Covid-19. Il virus è entrato dall'esterno, portato da uno dei tre pazienti che ha poi contagiato gli altri. Sono tutti in isolamento mentre gli altri ricoverati non positivi sono stati obbligati a indossare la mascherina anche a letto. Sospese le visite dei parenti e reparto di Medicina sanificato e igienizzato a più riprese durante il giorno.

