IL BOLLETTINO

VENEZIA Ieri un morto all'ospedale di Schiavonia (Padova), 28 ricoverati in terapia intensiva (di cui solo 6 positivi perché gli altri si sono negativizzati ma restano in ospedale per altre patologie), oltre 15mila i guariti, un calo di oltre 200 positivi. Di questo passo, come indica il modello elaborato dalla Regione, il Veneto si avvia allo zero: «Verso la fine di giugno la previsione è di non avere più alcun ricoverato positivo al coronavirus», dice l'assessore alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin.

Anche se il Veneto continua a portare avanti la politica dei tamponi (ne sono stati fatti in tutto 660.018 e l'obiettivo, come annunciato dal governatore Luca Zaia, è di arrivare a processarne 30mila al giorno per settembre), la curva dei contagi è in costante calo. E pensare che, non più tardi di due mesi e mezzo fa, si prevedevano oltre due milioni di contagi. Mai visti, fortunatamente va detto, neanche col binocolo: il totale dei casi positivi a ieri era 19.150. E i ricoverati 465. Con la prospettiva, dice Bottacin, di arrivare a zero ricoveri in trenta giorni. Ma perché era stata fatta una previsione così pessimistica?

IL MODELLO

Bottacin, padre del modello matematico veneto, ricorda che inizialmente la Regione si era affidata a quello che la letteratura forniva in materia. E cioè il modello Sir: con quello, in base a vari parametri, tra il 10 e l'11 marzo scorso era stato calcolato che in Veneto, con 5 milioni di abitanti, si sarebbe raggiunto il picco dei contagi a metà aprile: oltre 2 milioni di ammalati. Non solo: la previsione per il 29 marzo era di avere 1.100 posti letto occupati nei reparti di terapia intesniva. Più di quelli disponibili. Un altro modello matematico, il Seir, che rispetto al primo tiene conto anche della durata della malattia (15 giorni) e del periodo di incubazione (in media 6,5 giorni), dava gli stessi scenari, se non addirittura più foschi: 1.149 posti letto occupati in rianimazione per fine aprile e sempre con oltre 2 milioni di contagiati. Racconta Bottacin: «Con le misure di contenimento, il lockdown e l'isolamento domiciliare, la curva si è abbassata, il tasso di contagio si è ridotto del 76 per cento». Fatti due conti, anche i posti letto in terapia intensiva avrebbero dovuto dunque dimezzarsi. È stato così che Bottacin, nella vita ingegnere, si è inventato un modello di previsione.

«La curva ha cominciato a calare intorno al 13 aprile, ma c'erano più ricoverati di quelli che ci aspettavano. Ci siamo chiesti perché. E la risposta è stata che nei bollettini venivano calcolati anche i pazienti che si erano negativizzati». Corretta la classificazione tra positivi e negativi, la curva si è rivelata esatta: previsioni azzeccate. E cosa dice adesso il modello? I ricoverati positivi che adesso sono 465 dovrebbero scendere sotto i 100 la prossima settimana. E azzerarsi verso la fine di giugno.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Nessun decesso ieri e solo un paziente ricoverato in terapia intensiva in Friuli, dove dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al coronavirus sono 3.271.

ITALIA

La tendenza al miglioramento riguarda l'intero Paese, con l'unica eccezione della Lombardia. Delle 111 vittime registrate ieri in tutta Italia, 67 riguardano infatti la Lombardia. Sono saliti a 155.633 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a venerdì di 2.789.

Alda Vanzan

