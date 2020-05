IL PUNTO

VENEZIA Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, in Veneto scendono sotto quota mille i ricoverati in area non critica. Con i pazienti intubati in Terapia Intensiva, il totale arriva a 1.100, ma il calo dei malati e l'aumento dei guariti si consolidano sempre di più. Del resto queste tendenze sembrano confermarsi mediamente in tutta Italia: i decessi rallentano, le dimissioni accelerano, il rapporto tra nuovi casi (relativamente pochi: 3.106) e tamponi effettuati (tanti: altri 68.456) non è mai stato così basso come nelle ultime ventiquattr'ore.

VENETO

Per quanto riguarda il Veneto, secondo il bollettino aggiornato alle 17 di ieri salgono a 18.014 (+146) i soggetti contagiati registrati dall'inizio dell'epidemia, un numero che evidentemente risente della continua impennata dei tamponi, ormai giunti a quota 350.269. Le persone attualmente positive diminuiscono a 8.191 (-62), così come di conseguenza quelle poste in isolamento domiciliare, ora 7.471 (-190). Inevitabilmente le vittime totali crescono a 1.474 (+22), cifra in cui sono inclusi i 1.152 decessi avvenuti in ospedale, ma allo stesso tempo i negativizzati sono arrivati a 8.349 (+188). Lievita pure il fenomeno delle dimissioni: quelle dai nosocomi sono 2.631 (+37), a cui vanno aggiunte le 174 (+11) riguardanti le strutture intermedie. Come detto, infatti, si riduce ancora la pressione sui poli sanitari: sono 990 (-28) i ricoverati in area non critica e 110 (-4) i pazienti in Terapia Intensiva. Rispetto al totale dei degenti per Covid-10, il 42% è rappresentato da donne e il 58% da uomini.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Segnali incoraggianti anche dal Friuli Venezia Giulia. I casi positivi accertati raggiungono quota 3.025 (+15), sulla base dei 67.930 tamponi effettuati finora. Ma si arrotondano pure le cifre dei guariti, sia totalmente (1.421) che clinicamente (persone senza più sintomi ma non ancora negative al test: 145). Con 4 nuovi decessi, il totale dei morti sale a 289, distribuiti fra le province di Trieste (153), Udine (71), Pordenone (61) e Gorizia (4). Sono 11 i pazienti che attualmente si trovano in Terapia Intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano 109 e le persone in isolamento domiciliare 1.050.

ITALIA

Anche dal resto dell'Italia arrivano buone notizie, al netto ovviamente della drammaticità di altre 285 vittime (comunque meno delle 323 del giorno prima e delle 464 di una settimana fa), che portano i decessi totali a 27.967 dal 21 febbraio. La curva epidemica è scesa nuovamente sotto quota duemila, con 1.872 nuovi casi nelle ultime ventiquattr'ore. Inoltre è record di guariti: 4.693. «Registriamo il numero più alto di guariti mai verificato dall'inizio dell'emergenza», ha detto Angelo Borrelli, capo del dipartimento nazionale della Protezione Civile. Non a caso sono ben 3.106 in meno i malati che lasciano ospedali e quarantene domestiche. Sono infatti 101 sono i letti che si sono liberati nelle Terapie Intensive, mentre i reparti Covid ordinari vanno veramente svuotandosi, con addirittura 1.061 dimessi conteggiati in una giornata. Naturalmente la situazione è differenziata tra le varie regioni: dei 1.872 tamponi positivi contabilizzati ieri, la maggior parte è posizionata ancora una volta in Lombardia: 598 nuovi casi, il 31,9% dell'ammontare nazionale. Seguono il Piemonte con 428 e l'Emilia Romagna con 259. Tanto basta per segnare una svolta, annunciata così da Borrelli: «Interrompiamo queste conferenze stampa, anche se continueremo a comunicare quotidianamente i dati. I numeri ci dicono che ci avviamo verso nuova fase dell'evoluzione dell'emergenza, anche se non è finita. Sicuramente abbiamo vissuto un'esperienza mai vista nel nostro Paese».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA