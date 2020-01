I TIMORI

VENEZIA Visto dal Veneto, il film delle elezioni di domenica scorsa deve sembrare un horror, agli occhi del Movimento 5 Stelle. Qui la curva storica dei risultati ha avuto un andamento analogo a quelli di Emilia Romagna e Calabria nell'ultimo lustro: buona partenza alle Europee 2014, primo calo alle Regionali 2015, eccezionale boom alle Politiche 2018, improvviso crollo alle Europee 2019. Dopo il nuovo tonfo alle Regionali 2020, registrato attorno alle candidature di Simone Benini e Francesco Aiello, la sensazione fra i pentastellati veneti è di vivere un déjà-vu, ma il ministro bellunese Federico D'Incà invita ad evitare «speculazioni in merito al futuro» e il consigliere regionale veronese Manuel Brusco chiama alla battaglia «con coerenza e indipendenza»: già nei prossimi giorni partiranno le autocandidature su Rousseau, in vista di una corsa in solitaria.

I DATI

Brucia ancora a Nordest il milione di voti bruciati nel giro di un anno. Tanti infatti ne erano stati persi in termini assoluti fra 2018 e 2019 nella circoscrizione Italia Nord-Orientale, che comprende anche l'Emilia Romagna oltre al Veneto, al Friuli Venezia e al Trentino Alto Adige. A quello sgradevole ricordo si aggiungono ora i dati dell'altro giorno. In Emilia Romagna i consensi del M5s erano inizialmente scesi dal 19,2% del 2014, al 13,2% del 2015, per poi salire al 27,5% nel 2018, ricalare al 12,9% nel 2019 e quindi planare al 4,7% nel 2020. In Calabria le preferenze erano originariamente calate dal 21,5% del 2014 al 4,9% del 2015, dopodiché si erano impennate al 43,3% nel 2018, salvo poi riabbassarsi al 26,6% nel 2019 e infine atterrare al 7,3% nel 2020 (sotto la soglia di sbarramento dell'8%, dunque senza conquistare seggi).

Al netto delle dinamiche locali, la preoccupazione è per una possibile ulteriore contrazione anche in Veneto, dove l'altalena aveva toccato il 19,9% alle Europee del 2014, il 10,41% alle Regionali 2015, il 24,4% alle Politiche 2018 e l'8,9% alle Europee 2019.

I COMMENTI

D'Incà osserva questi dati da una posizione di Governo: «I numeri, come quelli venuti fuori dalle Regionali in Emilia Romagna e in Calabria, sono un'indicazione importante su cui riflettere, e lo si farà certamente durante gli stati generali del Movimento 5 Stelle di marzo, ma non possono essere un dato su cui fondare speculazioni in merito al futuro del Movimento, del Governo o del Paese. L'esecutivo nazionale sta continuando a lavorare, con un orizzonte fino al 2023, per portare a termine le riforme in programma». La proposta di mettere al voto su Rousseau l'ipotesi di un'alleanza con il Partito democratico, avanzata dal ministro ai Rapporti con il Parlamento durante l'assemblea regionale di dieci giorni fa, non è però passata.

Sulla piattaforma digitale saranno presentate solo le candidature degli aspiranti consiglieri regionali, in vista della scelta del candidato governatore. Nessun asse giallorosso, «perché a Roma è stato fatto l'errore di mettersi in giacca e cravatta», spiega Brusco: «In Emilia Romagna si trattava di arginare con coerenza e indipendenza l'assalto da parte di Salvini, che era tutto politico, volto a dare una spallata al Governo. Nulla ha mai avuto a che vedere con i veri problemi della regione. In Veneto si tratta, sempre con coerenza e indipendenza, di svelare la colossale bugia della narrazione di Zaia. L'eccellenza assoluta, il siamo i migliori. Che si tratti di una realtà inventata l'hanno detto bene i cittadini che sui social si sono rivoltati contro l'ennesimo racconto di una sanità perfetta».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA