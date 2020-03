IL PROGETTO

VENEZIA Saranno i nuovi lazzaretti del Veneto. Ospedali dove saranno ricoverati solo i malati di coronavirus. Ne avremo almeno uno per provincia. Il quando è tutto da vedere. Se faremo i bravi, se resteremo in casa, se eviteremo le divanate di condominio e non affolleremo i parchi, l'emergenza potrebbe anche rientrare. In caso contrario, scatterà il coprifuoco e, al piano B dei centri ospedalieri provinciali per i malati di Codiv-19, si aggiungerà l'apertura delle vecchie strutture ospedaliere oggi dismesse ma già oggetto di grandi pulizie in vista di una possibile riattivazione.

La luce in fondo al tunnel di cui ha parlato sabato il governatore resta flebile: servono ancora 4 o 5 giorni, ha detto Luca Zaia, per capire se le misure di contenimento - e cioè le scuole chiuse, i bar e i ristoranti e i negozi con le saracinesche abbassate - saranno servite. In caso contrario, ha preannunciato Zaia, servirà il «coprifuoco». C'è troppa gente che sembra non capire, che «va a fare la spesa 5, 6 volte al giorno», che lascia andare i figli a giocare al parco quando dovrebbe capire che l'unica misura per contenere la diffusione del virus è non avere contatti con le persone. Ossia: restare chiusi in casa. Anche perché - ha detto il presidente della Regione - i «modelli ci danno proiezioni preoccupanti, che rischiano di mandarci in crash, totale emergenza». L'alternativa? Più che altro una minaccia: «Sarà il coprifuoco», ammonisce Zaia. E l'antipasto sarà un'ordinanza di chiusura dei parchi.

Zaia ha usato la metafora della valigia: quando si va in vacanza, si mette in valigia anche quello che probabilmente non servirà. L'impermeabile. Il golfino. Il paio di scarpe in più. Ecco, la Regione Veneto sta facendo la stessa cosa: si sta attrezzando nel caso in cui piova o faccia freddo. La precauzione, in questo caso, è il lazzaretto. Zaia non ha usato questo termine, ma il senso è quello: ogni provincia avrò il suo ospedale per i malati di coronavirus, in alcuni casi addirittura due. A Belluno, un'ala dell'ospedale. A Treviso gli ospedali di Vittorio Veneto e il San Camillo. A Venezia l'ospedale di Dolo e Villa Salus a Mestre. Per il Veneto orientale l'ospedale di Jesolo. Trecenta per il Polesine. Schiavonia per la zona di Padova. L'ospedale Sant'Orso per Vicenza. Un'ala di Borgo Roma e l'ospedale di Villafranca per Verona.

Questi ospedali, ha chiarito l'assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin, diventeranno operativi se e quando scatterà l'emergenza. Prima si partirà con le strutture pubbliche, poi con quelle private. Tranne Belluno e Borgo Roma che avranno un'ala dedicata, tutti gli altri ospedali saranno interamente dedicati alla cura dei pazienti malati di coronavirus. Significa che si farà solo quello: non ci saranno cure di ortopedia, oculistica, né esami di radiologia o quant'altro. Solo ed esclusivamente coronavirus. Non chiamarli lazzaretti sarà dura. Del resto, la scelta è di isolare, in caso di emergenza, i pazienti affetti da virus da tutti gli altri. Più si circoscrive il contagio e più c'è la possibilità di venirne fuori.

Il piano ospedaliero annunciato ieri da Zaia durante il punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera contempla i seguenti numeri: i posti letto totali, assommando quelli di terapia intensiva, terapia subintensiva e malattie infettive, passano da 744 a 2.985, dei quali 825 di terapia intensiva (a regime normale sono 494), 383 di terapia subintensiva respiratoria (a regime sono 85), 1.777 di malattie infettive (a regime sono 165). A questi si aggiungono 740 posti letto da dedicare alle degenze normali, che verranno ricavati con la riattivazione degli ex ospedali di Valdobbiadene, Monselice, Bussolengo, Isola della Scala e Zevio, e 110 posti letto nelle cosiddette strutture intermedie. Il Veneto per ora esclude l'ipotesi dei capannoni: «Sono l'estrema ratio - ha detto Zaia - Per ora abbiamo deciso di curare i cittadini negli ospedali».

Capitolo Dpi, dispositivi di protezione individuali. Zaia ha ricordato che mascherine non ce ne sono più, «ce le rubiamo a livello planetario». In Veneto ci sono aziende pronte a produrle, ma hanno bisogno dell'autorizzazione dell'Iss, l'Istituto superiore di sanità. Il decreto arrivato sul tavolo del Consiglio dei ministri dà il via libera alla produzione di questi dispositivi in deroga alle vigenti norme. «Siamo pronti a produrre mascherine sanitarie in proprio ma ci serve un'autorizzazione», ha detto Zaia. La crisi da mascherine per Zaia è dovuta anche al fatto che non ce ne sono e anche quando vengono ordinate «lungo il viaggio diminuiscono perché gli scatoloni, che a volte arrivano vuoti, passano per altri paesi che ne hanno necessità. Se a novembre ci avessero detto realmente a che cosa andavamo incontro invece di parlarci di semplice influenza, avremmo avuto tutto il tempo di dotarci del necessario come stiamo facendo adesso reperendo i respiratori, ce ne sono giunti di nuovi dalla Protezione civile, di cui abbiamo estremo bisogno».

Domanda: il presidente ha paura? «Io ho solo una paura - ha detto Zaia - che si alzi il numero dei decessi».

