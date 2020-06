IL RETROSCENA

VENEZIA Tormentone finito: il centrodestra tornerà a correre unito in Veneto alle prossime elezioni regionali. E sarà unito anche a Venezia, pur non avendo un candidato né verde padano, né azzurro, né tricolore. La nota congiunta Matteo Salvini - Giorgia Meloni - Silvio Berlusconi, diffusa ieri, per prima, dalla leader di Fratelli d'Italia, apre dunque le danze del voto, non ancora ufficializzato ma ormai certo, del 20 e del 21 settembre, ma lascia anche un po' di amaro in bocca ai leghisti veneti.

La tentazione c'era ed era forte: correre da soli, soprattutto in Regione Veneto dove Luca Zaia, forte di una popolarità rinsaldata e aumentata con la gestione dell'emergenza sanitaria, continua a furoreggiare in tutti i sondaggi. Correre da soli in Veneto avrebbe significato per Zaia non dover più raggiungere accordi in consiglio regionale con gli alleati, a partire dai Fratelli della Meloni che in questi cinque anni sono stati talvolta una spina nel fianco. Avrebbe significato non solo decidere le liste e la giunta, ma anche governare - a meno di chiamate del presidente per incarichi nazionali a Roma - senza che nessuno potesse fiatare. Anche se, paradossalmente, una corsa solitaria della Lega avrebbe danneggiato lo stesso partito di Salvini che, come e più del 2015, avrebbe rischiato di restare schiacciato dalla lista Zaia Presidente. E, altro paradosso, anche il Pd e il centrosinistra avrebbero sofferto dovendo poi dividersi i posti spettanti alla minoranza assieme a FdI e FI. Tant'è, anche se in Veneto le tentazioni e le spinte per una corsa solitaria della Lega sono state forti, alla fine ha prevalso la compattezza dell'alleanza e, soprattutto, lo sbarco al Sud di Salvini a partire da Reggio Calabria dove l'obiettivo è eleggere il sindaco del Ponte. Solo un dettaglio potrebbe far saltare l'intesa: l'autonomia.

IL NODO

Di un contratto per l'autonomia ha parlato il governatore Zaia dopo la visita di Salvini, la settimana scorsa a Verona, in quell'incontro poi derubricato alla categoria abbuffata di ciliegie. «Ci sono due copie di quel contratto, una ce l'ho io, l'altra ce l'ha Matteo», aveva detto il governatore. Un contratto - «Cinque pagine molto concrete e dettagliate scritte da Zaia», fanno sapere dalla Lega - che, per essere valido, deve essere firmato dagli alleati. «Si va in coalizione - dicono in casa della Lega - solo se il centrodestra accetta l'autonomia a tutti i livelli, nazionale e locale. Ovvero se i dirigenti locali degli alleati e i loro leader nazionali condividono la riforma». Quale riforma? Non una nuova, ma quella già delineata dall'ex ministro agli Affari regionali Erika Stefani e poi affossata dal Movimento 5 Stelle del primo governo Conte.

Adesso, in vista del 2023 quando il centrodestra punta a riprendersi Palazzo Chigi, il problema potrebbe arrivare dai nazionalisti di Fratelli d'Italia? «Sull'autonomia ci stanno lavorando i big - riferisce Luca De Carlo, deputato e coordinatore veneto di FdI - Sarà preparato un documento non solo sull'autonomia, ma sull'intero programma elettorale». L'alleanza, del resto, serve anche a questo: a Salvini per piantare radici al Sud, a Zaia per far approvare da una maggioranza in Parlamento tutte le possibili forme di autonomia previste dalla Costituzione. Se sarà, capiterà nel 2023, cinque anni dopo il referendum. A meno che i giallorossi del Conte Due non stupiscano.

IN LAGUNA

L'altra tentazione di strappo riguardava la laguna, dove nel 2015 la Lega corse da sola al primo turno. La ricandidatura del sindaco uscente fucsia Luigi Brugnaro, patròn di Umana e della squadra di basket Reyer, è certa, ma adesso è certo che con la coalizione allargata il primo cittadino mira a evitare il ballottaggio contro il sottosegretario dem Pier Paolo Baretta. «Già prima dell'emergenza Covid il nostro orientamento era di correre uniti», dice il referente veneziano della nuova Lega di Salvini, Andrea Tomaello. E se mai qualcuno avesse premuto per rompere, probabilmente ci avrebbe pensato Zaia, come si è visto in questi giorni con la vicenda del Porto, a ricucire i rapporti con Brugnaro.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

