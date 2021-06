Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAVENEZIA Nei magazzini del Nordest sono stoccate circa 240.000 dosi di AstraZeneca. Vaccini che il Veneto e il Friuli Venezia Giulia avevano prudentemente accantonato per i richiami, rifiutandosi di promuovere giornate ad accesso libero per tutte le persone che li avessero richiesti indipendentemente dall'età, come invece era accaduto in altre parti d'Italia. Ora quelle fiale saranno iniettate solo agli ultra 60enni che già...